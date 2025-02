PSOE de Ayamonte (Huelva) acusa al PP de "abandonar totalmente el pueblo" y "solo ejecutar mal proyectos socialistas"

AYAMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Ayamonte (Huelva), Natalia Santos, ha acusado al alcalde, Alberto Fernández (PP), de "abandonar totalmente el pueblo" y "solo ejecutar mal y a destiempo proyectos que dejaron los socialistas".

Así, en una nota de prensa, Natalia Santos ha aseverado que "Ayamonte es un desastre total y absoluto, donde se puede ver el completo abandono de sus calles y de sus viales, fruto de la nula y nefasta gestión de este equipo de Gobierno del PP, pese a que lo componen trece concejales, más dos asesores".

Por ello, "y pese al tiempo transcurrido", la secretaria general de esta formación en el municipio y anterior alcaldesa se ha "alegrado" de que, "por fin, el alcalde haya anunciado que va a llevar a cabo un proyecto, que lleva ya en el cajón del equipo de Gobierno más de un año".

"Estamos hablando de un proyecto del PSOE, en el anterior mandato, que consiguió una subvención, a través del Grupo Guadiodiel, de más de 120.000 euros, una subvención y un proyecto que lleva parado más de un año, destinado a mejoras peatonales, de pavimentación e infraestructura en el Paseo de La Ribera y aledaños. Un proyecto, cuya autorización provisional llego al Ayuntamiento el 27 de abril de 2023, lo que demuestra que el PP se sigue beneficiando de los proyectos del Partido Socialista", ha puntualizado.

En este contexto, ha lamentado la "pésima gestión" de las obras que está ejecutando y se ha preguntado que "si siendo trece concejales y dos asesores, a nadie se le ocurre pensar que la calle Enrique Villegas es la arteria principal de los carnavales" o si "a nadie se le ocurrió tampoco pensar que las obras de la calle José Pérez Barroso y la calle Bailén, otro proyecto que consiguió en más de un millón de euros el PSOE, no se tenía que haber hecho en la Navidades".

En este sentido, ha recriminado que están haciendo una "mala planificación", o "que el alcalde quiere desvincular los proyectos del Partido Socialista" y "por eso los alargan en el tiempo".

Santos ha reprochado a Alberto Fernández que "no esté en Ayamonte y desconozca las necesidades tan vitales que tiene este municipio", por lo que le ha aconsejado que "se dé una vueltecita, que no esté tanto tiempo en la capital y que venga su municipio, que no se venga a hacer cuatro fotos, a cambiarse de chaqueta y a vender humo. Y que se dé cuenta de que el pueblo se está viniendo abajo", ha concluido.