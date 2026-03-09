El PSOE de Beas (Huelva) reconoce la trayectoria de las mujeres socialistas en la vida política del municipio

Reconocimiento a la trayectoria de las mujeres socialistas de Beas. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Beas (Huelva) ha celebrado un encuentro de militantes y simpatizantes, en torno al Día Internacional de la Mujer, donde se ha reconocido la trayectoria de las mujeres socialistas que han formado parte de la vida política del municipio a lo largo de los últimos 47 años de democracia.

Al acto asistieron cerca de un centenar de personas, entre militantes, simpatizantes y vecinos, así como representantes de distintas entidades ciudadanas. Desde la Agrupación Socialista se reiteró la disposición a "colaborar y mantener un diálogo permanente" con el tejido asociativo del municipio para "seguir impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo social y al futuro de Beas", a través del trabajo de los representantes vecinales en el PSOE del Ayuntamiento, según ha indicado en una nota.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje a las mujeres socialistas que han formado parte del Ayuntamiento de Beas desde las primeras elecciones municipales democráticas celebradas en abril de 1979, que llevaron a la Alcaldía al primer regidor socialista del municipio, Manuel Ruiz Bando.

Entre las homenajeadas presentes se encontraban María Ángeles Benito y Loli Aroca, que formaron parte de la corporación municipal encabezada por la primera mujer alcaldesa de Beas, Rosa Beltrán, así como las actuales concejalas del grupo municipal socialista Rosa María Tirador, Mariló Paredes y Eva Cortiz. Asimismo, se recordó también a otras concejalas socialistas que han formado parte del Ayuntamiento en distintos periodos, como Rosa Ruiz, Rosalía Gómez y María del Mar de la Rosa.

La secretaria general de la agrupación socialista y concejal, Rosa Tirador, ha destacado que el PSOE ha sido "una herramienta fundamental para la transformación social y económica que ha experimentado Beas durante este medio siglo de democracia". En este sentido, ha subrayado que el PSOE fue "el primer Grupo Municipal en incorporar mujeres como representantes de la ciudadanía y en impulsar políticas específicas de igualdad en el municipio".

Entre estas iniciativas ha destacado la creación de las primeras concejalías de Mujer e Igualdad en el Ayuntamiento de Beas, así como la puesta en marcha del primer Plan de Igualdad municipal, impulsado por la entonces concejala María del Mar de la Rosa.

Por último, ha reafirmado su "compromiso" de "seguir trabajando por la igualdad real entre hombres y mujeres" y por "continuar impulsando políticas que refuercen la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y social del municipio".