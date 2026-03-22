El PSOE de Beas (Huelva) reprocha la negativa del alcalde a un plan plurianual para arreglar y mantener caminos rurales

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

BEAS (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Beas, Rosa Tirador, ha reprochado la negativa del alcalde y su equipo de gobierno del PP a la moción presentada por el PSOE, en la que se proponía la elaboración de un plan plurianual para el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales del municipio, donde con criterios técnicos se calendaricen las actuaciones necesarias para el mantenimiento de estas vías.

Según ha indicado la formación en una nota, Tirador ha subrayado que "son muchos los agricultores y ganaderos, así como personas que viven en el mundo rural, que vienen reclamando estas actuaciones cada año".

Por eso, la portavoz ha apostillado que "desde el Grupo Municipal Socialista también habíamos solicitado en esta moción que la redacción del plan constase con la participación de los vecinos y de las vecinas del municipio" con el objetivo de "planificar y dotar de recursos económicos el mantenimiento de estas infraestructuras que resultan esenciales para la economía agraria del municipio y para el acceso al gran número de casas rurales".

Al hilo, la portavoz socialista ha precisado que las borrascas de este último invierno han agravado notablemente el deterioro de los caminos, si bien ha advertido de que "no se trata de un problema puntual, sino de una situación que se ha ido empeorando en los últimos años debido a la falta de inversiones y al abandono de tareas básicas como la limpieza de cunetas o el desbroce".

De este modo, Tirador ha criticado que el presupuesto municipal apenas destine 16.000 euros a estas actuaciones, "una cantidad claramente insuficiente para mantener en condiciones una red de más de 300 kilómetros de caminos rurales".

En este sentido, el Grupo Socialista ha rechazado el planteamiento del PP para justificar su voto en contra alegando la necesidad de esperar a las ayudas extraordinarias del Estado, la Junta o la Diputación tras los temporales, "porque no se trata de esperar a ayudas extraordinarias antes situaciones adversas, sino a trabajar de manera activa para que cada año se puedan ir mejorando estas vías con recursos suficientes del propio Ayuntamiento, tal y como han hecho otros municipios de nuestro entorno, donde ya han comenzado estos trabajos".

Por eso, la concejala socialista ha lamentado la negativa del equipo de gobierno a respaldar una propuesta "que busca el bienestar de los vecinos y vecinas, así como ahorrar costes de transportes en el amplio sector primario del municipio, donde las cooperativas juegan un importante papel y vienen reclamando año tras año estas actuaciones".

Finalmente, Tirador ha apostillado que "aunque las ayudas extraordinarias de otras administraciones serán bienvenidas, resulta imprescindible contar con una planificación seria, estable y dotada económicamente que garantice el mantenimiento continuo de estas infraestructuras esenciales para Beas".