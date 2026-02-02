PSOE califica de "irresponsable" que no suspender las clases el jueves en Huelva y pide explicaciones en Parlamento

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha calificado de "absolutamente irresponsable" que la Junta no suspendiera las clases en colegios e institutos en Huelva el pasado jueves durante el paso de la borrasca Kristin, ya que la provincia se encontraba en alerta naranja y "hubo fuertes rachas de viento durante la hora de entrada del alumnado". Por ello, han pedido la comparecencia de dos consejeros en el Parlamento andaluz.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, quien ha explicado que se ha solicitado la comparecencia de los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, y de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, para que "informen en el Parlamento sobre los motivos por los cuales no determinaron el jueves pasado, con un temporal que padeció toda Andalucía, suspender las clases en los colegios y en los institutos".

"En esta provincia lo vivimos especialmente cruel y cruento el temporal, ya que tuvimos rachas de viento fortísimos entre las seis y las diez de la mañana, justo las horas en las que se producían los desplazamientos y las entradas en los centros educativos", ha explicado.

Además, ha recordado que la Aemet emitió un aviso naranja pero ha criticado que la Junta "ante esa situación salió diciendo que tuviéramos precaución", pero en Andalucía "se produjeron más de 3.000 incidencias".

Por ello, el socialista ha asegurado que esta gestión "ha provocado la indignación absoluta de las AMPA, de las asociaciones de directivos de institutos y colegios y de los sindicatos, que han considerado que estuvieron abandonados todos los centros educativos y los docentes".

"Pero la respuesta a esta indignación por parte de la consejera fue decir que había sido una decisión técnica y que si cada vez que hubiera un temporal y una alerta naranja hubiera que estar cerrando centros educativos, habría centros educativos cerrados muy habitualmente, como si ese fuera el problema. Pues sí, señora consejera, habrá que cerrarlos cada vez que sea necesario porque haya peligro para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros docentes y para todos los demás servidores públicos", ha aseverado el parlamentario.

Por eso, ha insistido en que han pedido la comparecencias de las consejeros para que expliquen "esas razones tan importantes para someter a riesgo a niños, jóvenes, padres y al resto de los trabajadores públicos", ya que, según ha enfatizado, "es curioso que el jueves consideraran que no había que decretar el cierre de ningún centro educativo, pero dos días antes, cerraron 77 centros educativos". "No entendemos por qué unos días sí la alerta naranja provoca cierres y otros días no".

"Máxime cuando todos podemos recordar que días después de Dana que afectó tan gravemente a Valencia y también a Andalucía, sufrimos un temporal en esta tierra por el que se decretó alerta naranja y se nos pidió a todo el mundo que permaneciéramos en nuestras casas. Evidentemente consideramos que esto es una falta de previsión y de planificación y de poner en riesgo a miles y miles de andaluces algo que ya va siendo habitual en este gobierno del Partido Popular", ha lamentado.

Asimismo, ha advertido que para las próximas semanas "se esperan situaciones muy complicadas", ya que "nuestra tierra está colmatada de agua, muchos pantanos están saturados, y expertos meteorológicos hablan de graves riesgos en las zonas inundables".

Por ello, Gaviño ha pedido a la Junta que "actúen ya con previsión, con anticipación, con rigor, con seriedad técnica, pero también con sensibilidad y que no sometan a nadie a riesgo como lo hicieron el jueves pasado". "Especialmente en nuestra provincia, ya que toda la zona del litoral va a estar muy afectada"

ARCHIVO DE LA CAUSA CONTRA CONTRATOS DE EMERGENCIA

Por otro lado, el socialista se ha referido al archivo por parte de un juzgado de Sevilla de la causa sobre el fraccionamiento de contratos de emergencia. Gaviño ha señalado que el PSOE va a recurrir a esa decisión, ya que "vamos a estar luchando permanentemente por la sanidad pública y no vamos a parar", puesto que "esas denuncias están amparadas en 19 informes de los interventores de la Junta de Andalucía".

"Los altos funcionarios, los que más saben de cómo se debe de ejecutar el presupuesto de la Junta de Andalucía, ya avisaron 19 veces de que se estaba utilizando fraudulentamente el contrato menor, dividiendo grandes contratos en pequeñas partes para poderlos adjudicar a dedo y estaba utilizando la excusa del contrato de emergencia por un motivo del Covid en fraude", ha advertido.

Al respecto, el socialista ha señalado que se han adjudicado estos contratos para "favores a algunas empresas sanitarias", de hecho, ha indicado que "a determinadas compañías se les ha adjudicado mil contratos menores". "Empresas, en algunos casos, que no tenían sede social, que no tenían trabajadores, que no tenían un teléfono, que no tenían ni siquiera experiencia en el sector, y llegaban y se les adjudicaban contratos menores unos detrás de otros para evitar el procedimiento de licitación", ha aseverado.

"La obsesión de Moreno está clara, no era arreglar los problemas de la sanidad pública, sino enriquecer a ciertas empresas sanitarias que son afines a ello. Por eso es normal que la gente considere que el presidente es el mejor director comercial de la salud privada en Andalucía, ya que la está nutriendo y por eso la salud pública, la sanidad pública, está peor cada día. Porque aunque se tengan los mayores presupuestos, la mayor parte de ellos van para la sanidad privada", ha abundado.

En este sentido, el socialista ha insistido en que "no se invierte en arreglar la sanidad pública, no se invierte en conseguir que haya citas con los médicos o con los cirujanos antes, no se invierte para evitar que se produzcan situaciones tan horribles como las que hemos vivido con el cribado del cáncer de mama, que le ha destrozado la vida a tantas y tantas mujeres".

PÉSAME A LA VÍCTIMA DE LA PALMA

Asimismo, el socialista ha iniciado su intervención en la rueda de prensa, enviando el "más sentido pésame" a toda la familia y a los amigos de la vecina de la Palma del Condado que falleció el viernes tras estar ingresada desde el 18 de junio y que fue una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"Una mujer joven que sufrió heridas en el lamentable accidente ferroviario del 18 de enero y que el viernes no las superó y falleció. Por eso queremos trasladarle el pésame de todo el PSOE de esta provincia a su familia, a sus amigos y a todo el pueblo de La Palma del Condado, que es de donde era Patricia", ha manifestado.

Asimismo, Gaviño también ha enviado "el cariño, afecto y ánimo" de su formación a todas las personas que siguen hospitalizadas para que "tengan una pronta recuperación y mandarle nuestro apoyo y nuestra solidaridad y nuestra compañía a sus familiares que siguen embarcados en esta espera de mejora de tantos onubenses que están todavía curándose".