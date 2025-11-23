El PSOE de Cartaya (Huelva) reclama un Plan Municipal de Poda que prevenga riesgos y garantice la seguridad ciudadana

CARTAYA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), Pepa González Bayo, ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno municipal, previsto para el martes, con el objetivo de que el municipio cuente con un Plan Municipal de Poda y Mantenimiento del Arbolado que permita "prevenir riesgos, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el patrimonio natural".

Según ha detallado la formación en una nota, González Bayo ha explicado que "en el último mes, nuestro municipio --como buena parte de la provincia-- ha sufrido fuertes temporales de viento y lluvia que han provocado numerosas incidencias en la vía pública", como "caída de ramas y árboles, daños en el mobiliario urbano y situaciones de riesgo para peatones, viviendas y vehículos".

Asimismo, la portavoz socialista ha señalado que estos fenómenos se están intensificando debido al cambio climático, "lo que obliga a los ayuntamientos a adoptar medidas preventivas eficaces y planificadas". En este sentido, ha insistido en que muchas de las incidencias registradas podrían haberse evitado con un plan estructurado de poda, basado en criterios técnicos y ejecutado de forma anual.

Según la dirigente socialista, una política preventiva "bien diseñada no solo reduce riesgos, sino que mejora la imagen del municipio, favorece la sostenibilidad, protege nuestro entorno y evita actuaciones de urgencia que siempre son más costosas y menos eficientes".

Por ello, el PSOE de Cartaya ha considerado "prioritario" que el Ayuntamiento disponga "cuanto antes" de un instrumento de planificación que organice y garantice el mantenimiento del arbolado urbano. Así, la moción propone elaborar y poner en marcha un Plan Municipal de Poda y Mantenimiento del Arbolado, con criterios técnicos y ambientales, un calendario anual y actuaciones de revisión, poda preventiva y tratamiento de árboles y arbustos.

Al hilo, la formación ha concretado también como prioridad "realizar una evaluación completa del estado del arbolado en todas las zonas del municipio, con especial atención a parques, vías con gran tránsito y áreas escolares", así como "establecer un protocolo de actuación ante alertas meteorológicas, reforzando la revisión previa de ejemplares que puedan presentar riesgo", y, también, "impulsar campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, fomentando buenas prácticas y facilitando la comunicación de incidencias relacionadas con el arbolado".

Por último, Bayo ha subrayado que esta propuesta no responde únicamente a los episodios recientes, sino a la necesidad de "una política preventiva que mire por la seguridad y el bienestar de todos los cartayeros", puesto que "no puede seguir improvisando ante cada temporal", y para ello se precisa "planificación, anticipación y un modelo de mantenimiento del arbolado que esté a la altura de lo que nuestro municipio merece".