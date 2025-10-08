El PSOE celebra un "momento histórico" para Huelva con la adjudicación de los proyectos del AVE

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha calificado como una "noticia histórica y maravillosa" la adjudicación, por parte del Ministerio de Transportes, de la redacción de los proyectos de los cinco tramos del AVE a Huelva. El anuncio, realizado este miércoles por el ministro de Transportes, Óscar Puente, representa "un momento histórico para la ciudad de Huelva y para la provincia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha asegurado que "por primera vez, en más de 40 años, tenemos un Gobierno que ha dado pasos que antes ninguno había dado". "Y esto solamente pasa con los gobiernos socialistas, con gobiernos comprometidos con el territorio, con la provincia de Huelva, como es el gobierno encabezado por Pedro Sánchez y por el Partido Socialista", ha remarcado.

El dirigente socialista ha expresado su alegría, satisfacción y orgullo por "esta noticia tan importante, histórica ya, por primera vez, ha tenido lugar en nuestra provincia la adjudicación de la redacción de esos cinco proyectos". "Por lo tanto, ya estamos un paso más cerca de que la alta velocidad fin llegue a la provincia de Huelva", ha remarcado.

De este modo, Francisco Baluffo ha enfatizado, por último, que el Gobierno "está trabajando por la provincia de Huelva, comprometido con los onubenses y con sus reivindicaciones en materia de transporte". "Y esto es fundamental que se lo traslademos a los ciudadanos para que sepan que detrás de este gobierno somos muchos los que estamos trabajando para que Huelva tenga lo que se merece en todas las circunstancias, en todos los momentos y que las reivindicaciones que tenemos los onubenses lleguen a buen puerto por parte del Gobierno Central", ha remarcado.