El PSOE destaca las medidas del Gobierno vivienda pública "frente a un PP que no hace nada en Huelva"

HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva Gabriel Cruz ha destacado las "nuevas medidas" del Gobierno de España en políticas públicas de vivienda, destacando que su formación es "una prioridad", frente "a un PP en Andalucía y en Huelva capital que no hace nada en esta materia".

Así lo ha indicado en rueda de prensa, en la que ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "solo se dedica a confrontar con el Gobierno central" y que Huelva capital "lleva ya algo más de dos años de gobierno de la alcaldesa del PP y de su equipo sin noticia de viviendas, ni de rehabilitaciones, ni de exigir a la Junta de Andalucía la gestión eficaz del bono de alquiler joven, en definitiva, mirando para otro lado en lo que se refiere a esta materia", ha apostillado.

"Mientras, el Gobierno de España sigue trabajando", ha dicho. Y se ha referido al hecho de que este martes en el Consejo de Ministros se acordó la adscripción a la empresa SEPES de las viviendas y de los suelos que disponía la Sareb, "lo que supone la generación de un gran número de viviendas de alquiler asequible y de un parque público que esté por debajo de los suelos de mercado. Estamos hablando de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, que pueden posibilitar la edificación de 55.000 viviendas", ha señalado en una nota.

El diputado socialista ha indicado que "supone una inversión de 5.900 millones de euros, aplicándose criterios geográficos y, también, criterios de tensionamiento del mercado de vivienda en poblaciones, fundamentalmente de más de 5.000 habitantes, donde hay una especial problemática en materia de vivienda".

Gabriel Cruz ha destacado que es una medida a nivel nacional, pero que "tiene una repercusión directa en todas las comunidades y municipios", ya que, en la provincia de Huelva, la Sareb cuenta con más de 400 viviendas "y si nos circunscribimos a la capital, la Sareb dispone en torno a 30 suelos y de más de 80 viviendas que se podrían poner a disposición de los demandantes del registro municipal de vivienda protegida".

A este hecho, Gabriel Cruz ha destacado, además, la aprobación de una partida de 593 millones de euros para adquirir nuevas viviendas, para adecuar estas que se van a traspasar a SEPES. En este aspecto, ha contrapuesto el modelo socialista, "que entiende el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, al modelo rentista y especulativo del PP".

Así, ha subrayado que el Gobierno de España va a iniciar el Plan Estatal de Vivienda y Suelo, --el actual acaba en 2025--, y ha propuesto "triplicar la inversión" pasando "de los 2.300 millones a 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% serían a cargo del Gobierno y el 40% de las comunidades autónomas"; así como "blindar la vivienda protegida, sobre todo, la de promoción pública y que no pierda tal condición, de manera que no se convierta en un elemento especulativo más, como viene defendiendo hasta la fecha el PP".

Además, ha señalado otra cuestión "fundamental", como es "aplicar la Ley de Vivienda", pero apuntando que "en esta materia la competencia exclusiva reside en las comunidades autónomas", y ha destacado que "mientras en comunidades como la catalana o como la vasca están aplicando la ley de vivienda, en Andalucía, Moreno se dedica a confrontar con el Gobierno, cuando los precios en la vivienda en la comunidad desde 2018 a 2024 han subido un 48,6%, mientras que en España subió un 39%". "Y si hablamos de la vivienda en alquiler, la subida en Andalucía está 11 puntos por encima", ha agregado.

Cruz ha aseverado que el posicionamiento de Moreno es "no hacer política de vivienda, no invertir en vivienda" y se ha referido a un tweet del presidente donde "decía textualmente que Andalucía avanza en lo que importa: empleo, educación, sanidad dependencia, inversión, agricultura e inclusión'", pero "no nombra para nada la vivienda, ni le preocupa".

CIUDAD DE LA JUSTICIA

En otro orden de cosas, el diputado onubense ha reprochado al consejero de Justicia de "mentir" con respecto a la Ciudad de la Justicia, haciendo alusión a una intervención suya en la Cámara autonómica, donde dijo que "siendo yo alcalde se reunió tres veces conmigo y que no le cedí suelos para la Ciudad de la Justicia y que ahora es cuando se han cedido y se han desbloqueado".

"Lo peor de todo no es la deslealtad institucional. El problema es que miente y lo sabe porque, además, se prueba documentalmente, ya que están las actas de pleno", ha criticado.

En este sentido, Cruz ha dicho que "los suelos del Ensanche Sur para la Ciudad de la Justicia se cedieron en 2009. En 2010 se volvió a llevar a pleno para definir un periodo de adscripción al uso de justicia por 30 años y en 2011 se volvió a llevar para cumplir con los requerimientos de la Junta de Andalucía, que exigía una edificabilidad de 45.000 metros cuadrados, cuando la que tenía era aproximadamente de unos 12.000. Y desde entonces están".

"Y es verdad que nos hemos reunido y la reunión fue, salvaguardando y dando la realidad que esos suelos ya estaban cedidos a la Junta de Andalucía, al encontrarse en el Ensanche y, por lo tanto, el horizonte temporal se extendía, porque había que proceder a la urbanización, delimitación de la parcela, etcétera; simplemente se le ofreció posibilidades alternativas, si lo estimaban oportuno, sin perjuicio de mantener la cesión que ya existía", ha apuntado.

Por ello, ha pedido "no confundir a la gente y no mentir". "Es consejero desde 2022 y desde 2022 ha dicho que estaba en proceso de supervisión, que estaba en proceso de ver la viabilidad del proyecto que se pudiera presentar de Ciudad de la Justicia. Habló de un concurso de ideas, después desecha el concurso de ideas, luego dice que seguramente podríamos empezar a principios de 2025. La realidad es que no tenemos nada", ha concluido.