El PSOE destaca que con la "multitudinaria" manifestación por la sanidad los onubenses "han dicho basta ya"

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha valorado la "multitudinaria" manifestación celebrada en la tarde del martes en la capital onubense en defensa de la sanidad pública, en la que "miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a la calle para decir basta ya de recortes y basta ya de mentiras". "No hay mayor fuerza que la de un pueblo que defiende su salud. Ayer Huelva habló alto y claro: la sanidad pública en esta provincia está en la UCI y los onubenses piden justicia, verdad y una sanidad pública digna", ha señalado.

El dirigente socialista ha subrayado que "Huelva sigue siendo la única provincia andaluza sin hospital Materno-Infantil, sin los chares prometidos y con centros de salud colapsados, donde conseguir una cita con el médico de familia puede tardar hasta 20 días", ha indicado en una nota.

Por ello, ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "dónde está el dinero de nuestra sanidad que la Junta lleva años anunciando como inversión histórica" si "está en los centros de salud saturados, en las urgencias desbordadas" o si está "en los cribados del cáncer de mama que se han convertido en un escándalo sanitario y moral sin precedentes".

En este sentido, Baluffo ha afirmado que "el Partido Socialista no va a negociar absolutamente nada sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía con el PP hasta que se abra una comisión de investigación en el Parlamento andaluz que esclarezca lo ocurrido con los cribados del cáncer de mama, un asunto gravísimo que afecta a miles de mujeres".

Además, el secretario de Organización ha lamentado la "actitud del PP y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda", que "mientras miles de onubenses se manifestaban por una sanidad pública digna, brindaba en la inauguración de la Feria del Vino y el Mar".

"Es la prueba más clara de la distancia entre el PP y la ciudadanía. En 2017, la propia Pilar Miranda decía que el Ayuntamiento tenía que estar representado en las manifestaciones y al lado de los ciudadanos. Ayer, sin embargo, prefirió mirar hacia otro lado mientras Huelva clamaba por su salud", ha denunciado Baluffo.

Por último, el dirigente socialista ha señalado que el PSOE de Huelva "va a seguir defendiendo la sanidad pública y acompañando a la ciudadanía hasta que Moreno asuma su responsabilidad y dimita".