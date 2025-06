El PSOE de Encinasola (Huelva) critica el "parcheo cutre" en la HU-8100 que "pone en peligro a los vecinos"

ENCINASOLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Encinasola (Huelva), Miguel Ángel Ojeda, ha criticado el estado "lamentable, indignante y peligroso" de la carretera HU-8100, competencia directa de la Diputación Provincial de Huelva, tras lo que considera "un intento de lavado de cara con una inversión ridícula y mal ejecutada".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Ojeda ha señalado que hace poco más de un mes la Diputación anunció "a bombo y platillo" una inversión de 17.000 euros para arreglos en dos carreteras de la provincia, entre ellas la HU-8100. "Si esa cantidad ya era escasa, el resultado ha sido todavía peor: un par de parches mal puestos que han dejado la carretera en condiciones aún más peligrosas que antes. Es un insulto a Encinasola", ha asegurado.

En este sentido, el dirigente socialista ha advertido que en las últimas semanas el paso de camiones "ha terminado de destrozar esos parches, provocando socavones e irregularidades que convierten esta vía en un auténtico peligro". "Esta es la carretera que usa cada día nuestra gente para ir a trabajar", ha indicado el socialista, quien se ha preguntado "qué tiene que pasar para que actúen".

Ante esta situación, Ojeda ha anunciado la presentación de una moción en el pleno municipal para instar a la Diputación a que acometa "una intervención seria, integral y urgente en la HU-8100". "Lo que han hecho no es mantenimiento, es un parcheo cutre y chapucero que no resuelve nada. No necesitamos fotos ni titulares, necesitamos soluciones reales", ha añadido.

"La actuación de la Diputación en esta carretera ha sido una tomadura de pelo. No se puede venir aquí a hacerse la foto con cuatro paladas de alquitrán y marcharse como si hubieran hecho una gran obra. Esto es un desprecio a nuestro pueblo".

Por último, Miguel Ángel Ojeda ha reclamado a la institución provincial que "no abandone a los municipios pequeños". "La igualdad también se demuestra en el mantenimiento de nuestras carreteras. Lo que está pasando en la HU-8100 es indigno. Y no vamos a callarnos", ha finalizado.