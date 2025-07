El PSOE exige a la Junta "caos" de la dependencia con "30.000 onubenses en lista de espera"

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador por Huelva, Amaro Huelva, ha criticado este viernes el "caos en el que está sumida la provincia y Andalucía en materia de dependencia", ya que "hay 30.000 onubenses dependientes en lista de espera", toda vez que ha apuntado como "único responsable" al PP y al presidente andaluz, Juanma Moreno, y le ha pedido que "cumpla con su promesa de reducir la lista de espera".

En rueda de prensa, el socialista ha incidido en que Juanma Moreno hizo una promesa antes de ser presidente "en al que dijo que los dependientes tuvieran su valoración en menos de tres meses", pero "lo que ha conseguido es la valoración la obtenga en algo más de dos años", por lo que es, a su juicio, "una situación excepcional y sobre todo impresentable la que tiene la ley de dependencia en Andalucía y en Huelva".

"Las listas de espera de Andalucía son de 574 días, es decir, que una persona tiene que esperar ese tiempo desde que solicita su valoración, pero la ley dice que el máximo legal es de 180 días", ha abundado el socialista.

Al respecto, Amaro Huelva ha incidido en que en Andalucía "mueren diariamente 33 personas sin que haya llegado a ser valorada en dependencia", por lo que desde que Juanma Moreno es presidente, "desgraciadamente han fallecido alrededor de 2.500 personas en esta materia sin ser valoradas en dependencia y por supuesto sin haber accedido a la prestación a la que tuviera derecho".

"En Huelva hay 30.000 personas en lista de espera de Dependencia. Es una cifra pero son personas, son familias desesperadas que están esperando ayuda para sus familiares, para las personas que necesitan esa dependencia. De hecho, muchas familias están teniendo que dejar sus empleos y el colectivo que generalmente dejan sus empleos es el femenino", ha aseverado.

No obstante, el socialista ha afirmado con "rotundidad" que "hay mucho dinero para la dependencia", porque el gobierno de España "puso encima de la mesa 738 millones de euros para esta materia en 2024", mientras que el último gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2017, puso 230 millones".

"Entonces, sí hay dinero, lo que falta es la voluntad política del presidente andaluz y del Partido Popular. No podemos olvidar que Juanma Moreno fue el secretario de Estado, con Mariano Rajoy, que eliminó prácticamente el dinero y el presupuesto en Dependencia", ha remarcado.

Por tanto, según ha apuntado el senador socialista, Andalucía es "la comunidad autónoma que más dinero recibe en materia de dependencia", ya que el Gobierno de España "pone un 40% en esta materia para la comunidad andaluza", pero la Junta de Andalucía "no pone el 60%", por lo que ha preguntado "dónde está el dinero".

"Por eso decimos que es un tema de voluntad política la posibilidad de esquilmar este caos en el que tiene la Junta a la Dependencia en Andalucía. Por ello, el presidente andaluz no puede seguir escondido detrás del gobierno de España para eliminar ese incumplimiento al que tiene sometida la ley de dependencia", ha enfatizado.

Por otro lado, el socialista ha insistido en que los profesionales están "poniendo el grito en el cielo" porque "no tienen ni medios humanos ni técnicos y las familias obviamente denuncian el abandono de la Junta de Andalucía en esta materia".

"Juanma Moreno no está interesado en la Dependencia y obviamente eso se describió cuando fue secretario de Estado. Hay una ley en materia de Dependencia que obliga a su cumplimiento y las leyes están para cumplirla y el presidente andaluz también tiene que cumplirla. Por eso nosotros le exigimos que cumpla esa ley y que ponga en marcha un plan de choque para que eso sea una realidad y para cumplir su promesa, que así lo dijo justo antes de ser presidente", ha subrayado.

En este contexto, el senador ha advertido que la ley de Dependencia "no puede ser la víctima de los recortes de Juanma Moreno" y "no puede haber recortes para unas cosas sí y para otras no", pero "Moreno quiere el dinero para sus amigos, para privatizar los servicios que dan dinero y que son económicamente rentables y por eso le decimos que deje de jugar con la desesperación y con la salud de la gente y sobre todo que dé a los ciudadanos dignidad".

"Nosotros lo que queremos es que cumpla la promesa que hizo, que cumpla la promesa de los tres meses y que deje de sumir a Andalucía en el caos que la tiene sumido en materia de dependencia", ha finalizado.