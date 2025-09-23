El PSOE de Hinojos (Huelva) lamenta la "falta de rigor y transparencia" del equipo de Gobierno

HINOJOS (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha denunciado la "falta de rigor y transparencia" del equipo de Gobierno del PP "desde que llegó al Ayuntamiento". Así, han indicado que "en 2023, al constituirse la nueva corporación, la alcaldesa, Joaquina del Valle, dispuso los horarios de los plenos ordinarios, los últimos jueves de cada dos meses, que ha incumplido en todo momento, quebrantando su propia normativa".

En una nota, los socialistas han señalado que, "a esa falta de rigor que alteran la disposición y la agenda de los concejales socialistas, hay que sumarle la convocatoria continua de plenos extraordinarios para que no haya posibilidad de que nadie pueda preguntar nada, sin que supongan urgencia ninguna y que, perfectamente, podían incluirse en las sesiones ordinarias. O bien, en el mismo pleno incorpora como asuntos de urgencia temas que no son urgentes y que no se contemplan en el orden del día".

Del mismo modo, los socialistas han recriminado que "todos los plenos se convoquen con el tiempo justo, 48 horas, para que a la oposición no le dé tiempo de estudiar la ingente documentación, que da a conocer a la oposición con menos de dos días del pleno".

"Es más, en varias ocasiones, ni siquiera convoca la Comisión Informativa preceptiva antes de cada pleno, saltándose la normativa vigente haciendo uso de su mayoría absoluta y sin tener en cuenta las cuestiones expuestas por los concejales socialistas que representamos a muchos hinojeros", han reseñado.

"OCULTISMO Y FALTA DE TRANSPARENCIA"

El PSOE de Hinojos ha subrayado, además, que "a esta falta de rigor hay que añadirle el déficit de transparencia total y absoluto de la alcaldesa y su equipo de Gobierno", al "no aportar" documentación requerida por el Grupo Municipal Socialista "para desarrollar su labor en el Consistorio".

Los socialistas han aseverado que "la Ley obliga a facilitar a la oposición la información que requiera en su derecho constitucional de participar en los asuntos públicos, pero el ocultismo del PP hinojero es total", ya que "no aporta dicha documentación a los concejales que tienen pleno derecho de ser informados".

"Tanto es así que, con datos desde julio de 2023 hasta agosto de este año, de los 57 documentos solicitados por el grupo municipal, solo han tenido acceso a siete", han concluido los socialistas.