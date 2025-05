HINOJOS (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) renueva su Ejecutiva Local con África Casado como secretaria general, tras la asamblea extraordinaria celebrada para conformar el nuevo equipo de hombres y mujeres que, desde las filas socialistas, "pondrán todos sus esfuerzos para trabajar por el desarrollo y el bienestar del municipio".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la nueva Agrupación se afana en un objetivo "claro y firme", que es recuperar el Ayuntamiento y 2poder poner en marcha nuevos proyectos encaminados a mejor la calidad de vida de los hinojeros e hinojeras".

"Estos dos años del PP al frente del Consistorio no solamente han supuesto un tiempo perdido, no solo no han aportado nada nuevo al municipio, sino que ha ido a peor, pasando por situaciones realmente graves y extremas como la sanitaria, con falta de médicos, sin pediatra y sin que, desde la Alcaldía y el equipo del Gobierno del PP, se haya movido ficha ni se ha luchado por estos servicios", han remarcado los socialistas.

A ello hay que unir, según los socialistas, "el deterioro y abandono de espacios públicos", así como de infraestructuras municipales, "todo un reguero de despropósitos que están empeorando el pueblo, a lo que hay que sumar la política de la soberbia y el miedo que han implantado en el Ayuntamiento".

"Por eso, las personas que conforman la nueva Ejecutiva remamos comprometidas y unidas en una misma dirección que es la de seguir trabajando con una visión de futuro que nos lleve a ilusionar de nuevo a los hinojeros, volver a gobernar el Ayuntamiento y velar por el interés general del municipio y de los vecinos y vecinas", han finalizado.