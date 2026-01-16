El PSOE de Huelva acusa a la Junta de "deslealtad institucional y usar la presa de Alcolea con fines electoralistas"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha acusado a la Junta de Andalucía de "deslealtad institucional y de usar la presa de Alcolea con fines electoralistas, cuando el PP es el único responsable y culpable de su paralización histórica".

Así, a preguntas de los periodistas, el dirigente socialista ha mostrado su sorpresa tras las declaraciones del consejero andaluz, Fernández Pacheco, "en un acto, claramente electoralista y de cara a la galería," con agricultores, donde aseguró haber firmado y remitido un documento al Ministerio, "dentro de una clarísima irresponsabilidad y de una estrategia que creemos que no es la correcta".

El dirigente socialista ha enfatizado que "la Junta tiene que entenderse con todas las administraciones, en este caso con la administración competente que es el Gobierno de España para que la obra de la presa de Alcolea sea una realidad, pero no actuar con esa deslealtad institucional y con esa falta de decoro entre administraciones, no tiene ningún sentido".

Asimismo, Francisco Baluffo ha aseverado que el Gobierno de España es "el competente en esta materia" y ha defendido su compromiso con la provincia de Huelva, asegurando que "es la única administración que está cumpliendo con sus competencias y manteniendo en marcha las infraestructuras que dependen de ella, frente al incumplimiento sistemático de la Junta de Andalucía en materias clave como sanidad, carreteras, dependencia, educación pública o universidad".

"Lo primero que tiene que hacer Juanma Moreno, Fernández-Pacheco y todo el Gobierno andaluz es cumplir con sus propias competencias, porque en Huelva ninguna de ellas es hoy una realidad", ha enfatizado, toda vez que ha calificado de "absolutamente incongruente que la Junta pretenda asumir competencias que no le corresponden mientras abandona las suyas".

En esta línea, el secretario de Organización del PSOE de Huelva ha señalado al PP "como único responsable de que la presa de Alcolea no sea hoy una realidad". En este sentido, ha incidido en que la obra estaba en marcha con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y "fue paralizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, sin que los representantes populares de Huelva hicieran nada para evitarlo".

"Y lo que ha hecho el Gobierno actual del PSOE es retomar el proyecto y está trabajando para actualizarlo y ponerlo en marcha cuanto antes. Por tanto, el culpable tiene nombre y apellido: PP, Mariano Rajoy todos y cada uno de los diputados, senadores y cargo del Partido Popular de Huelva que no movieron un dedo para que el Gobierno de su partido en España pusiera en marcha esa obra", ha criticado.

Por ello, Francisco Baluffo ha reclamado a la Junta "lealtad institucional y que abandonen la campaña política y electoral permanente en la que viven porque con las obras de infraestructura de la provincia de Huelva no se juega y con el interés de los agricultores usándolos torticeramente para sus intereses electorales, tampoco".

"Desde el PSOE seguiremos defendiendo que cada administración cumpla con sus obligaciones para que las infraestructuras que Huelva necesita sean una realidad", ha finalizado.