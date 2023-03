El PSOE de Huelva apremia a la Junta a poner en marcha los planes forestales para "prevenir incendios"

HUELVA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha criticado este viernes "el abandono" de la Junta de Andalucía a la gestión forestal de los montes en la provincia de Huelva, por lo que ha apremiado al Gobierno de Juanma Moreno a poner en marcha los planes forestales para "limpiar los montes y prevenir la proliferación de incendios forestales".

Así se ha expresado la senadora socialista onubense, Pepa González Bayo, quien ha alertado de que a estas alturas del año, con la primavera a punto de llegar, "ya tendríamos que estar realizados los trabajos selvícolas", ya que se trata de "la salud de los montes, de la prevención de riesgos de incendios para el verano", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Una provincia como Huelva, con más de un 33 por ciento de espacio protegido, se siente abandonada por el Gobierno andaluz, que tiene la competencia de la gestión forestal y no la ejerce", ha comentado la senadora y también alcaldesa de Cartaya, toda vez que ha reprochado que la sostenibilidad y la gestión ambiental "han pasado a un segundo plano, lo que genera un gran problema a los pueblos, que están a la espera de los planes que la Junta tiene que poner en marcha y no ha puesto hasta la fecha, impidiendo con ello también que los recursos económicos que se derivan puedan generar empleo verde".

"La gestión de los montes, sin conservación, prevención, ni tratamiento para las plagas es la muerte de todos los espacios verdes, de todo el pulmón verde que tiene la provincia", ha aseverado.

Por otro lado, también ha lamentado que se "ha abandonado la limpieza de las áreas recreativas" y han sido los ayuntamientos "los que han tenido que asumir esa limpieza" porque es "vergonzoso que las personas que van a pasar el día a un espacio como es nuestro pinar, vea ese abandono absoluto".

"Hemos tenido que asumir una competencia que no es nuestra, mermando con ello nuestras arcas municipales. Es la tónica de este Gobierno, cargar sobre las administraciones locales las competencias que son suyas, como ocurre con la educación y el medio ambiente, nos sentimos asfixiados por asumir papeles que no nos corresponden", ha criticado.

Al respecto, ha puesto el ejemplo del municipio que gobierna donde, según ha explicado, el año pasado el Ayuntamiento cartayero tuvo que encargarse de limpiar los pinares en la interfaz, la zona de pinar más cercana a la población, por "el riesgo que entrañaba el que hubiese algún incendio para quienes viven cerca de estas zonas", ese dinero que "tuvimos que adelantar, todavía nos lo debe la Junta", al tiempo que ha incidido en que "cuando el PSOE gobernaba, a estas alturas ya se había realizado la interfaz, como manera de proteger los montes y a los vecinos".

Por todo ello, Pepa González Bayo ha exigido que se pongan en marcha los planes de gestión, "algo fundamental" porque "se trata de la programación que tienen que tener los ayuntamientos para cuatro o cinco años y se sepa qué aprovechamiento se puede hacer de nuestro pinar, porque eso es empleo verde y una vía más económica que tenemos de actuar en nuestros terrenos públicos".

"Esos planes tienen que hacerse en conjunto con los ayuntamientos y no se han sentado aún con nosotros, esa mesa de trabajo no se ha convocado, y hace ya más de un año que firmaron el convenio con los ayuntamientos", ha abundado.

La senadora y alcaldesa de Cartaya ha reiterado que "los fuegos se apagan en invierno", ya que "si se hace un buen trabajo de prevención, en verano podemos estar tranquilos".

"Con los incendios perdemos nuestro medio natural, por tanto, nuestra riqueza y corremos el riesgo de sufrir la pérdida de alguna vida humana. Quiero decir, pues, que es un tema muy sensible que debe ser prioritario en la agenda del Gobierno del Partido Popular. Yo le pido desde aquí que mire para nuestros montes, que cuiden nuestros montes, que se pongan a trabajar, que es lo que no hacen, porque la propaganda sí la trabajan. Por favor, los pueblos no podemos estar abandonados. Yo tengo 12.000 ha de pinos que están abandonados, en riesgo, la seguridad es fundamental y la preservación de los montes", ha enfatizado.

LA PROCESIONARIA

Por otro lado, la alcaldesa ha hecho alusión también a "otro problema que se avecina", la plaga de procesionaria en los pinares, "una alarma para la salud de nuestros ciudadanos que usan el espacio verde para el ocio y recreo con sus familias y no se puede estar en los pinares porque no se ha hecho el tratamiento adecuado en el momento preciso, que es en verano, para evitar que la larva se desarrolle y la climatología que tenemos ha hecho que prolifere".

Así, González Bayo ha lamentado que "la inmensa mayoría de la población va a tener problemas de alergia" y ha precisado que en Cartaya, donde se celebra la romería en dos meses en pleno pinar, "la mayoría de los vecinos padecerá alergia". Con todo, ha recalcado que desde el Ayuntamiento "hemos tomado medidas biológicas para combatir la gran población de procesionaria que padecemos fruto de la dejadez del Gobierno de la Junta". Esta plaga "no solo es una merma para la salud de las personas, sino también para la vida y la salud de los pinos".