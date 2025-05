El PSOE de Huelva critica el "gran engaño" a dependientes, "de prometerles la ayuda en tres meses a esperar dos años"

HUELVA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha criticado "el gran engaño" de la Junta de Andalucía a las personas dependientes, ya que " se les prometió que iba a otorgar la dependencia en tres meses", pero los andaluces y los onubenses "tienen que esperar casi dos años, más de 600 días, a tener reconocido este derecho", pero "lo peor de todo, esas casi 9.000 personas que fallecen en Andalucía sin tener la prestación".

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Pueblos en Oposición del PSOE de Huelva y diputada provincial, Rosa Tirador, en la puerta de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que dirige, desde la Consejería, la onubense Loles López, a la que también, ha acusado de "mentir sin pudor", ya que, a su juicio, "le ha dado la espalda a las familias de Huelva en esta materia".

En este sentido, Rosa Tirador ha aseverado que "la nefasta gestión del Gobierno andaluz del PP ha llevado a la comunidad a ser la que más retraso tenga en el reconocimiento de este derecho". "De hecho, Andalucía y Huelva, concretamente, está la última en el reconocimiento de esta prestación y de este derecho de todo el país", ha lamentado.

Por lo tanto, a socialista ha reprochado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "si de algo puede presumir es de colapsar totalmente el sistema de la dependencia". "Y no lo dice el Partido Socialista, lo dicen los 30.000 onubenses que están esperando les sea reconocido este derecho. Así como tenemos a miles de onubenses que están esperando en sus casas, con una carta de la Junta de Andalucía de reconocimiento de este derecho y de la prestación que no se lleva a efecto. A ello hay que sumarle el caos del nuevo sistema de tramitación de la prestación por parte de la Junta que, incluso, los propios profesionales no entienden", ha añadido.

Asimismo, Rosa Tirador ha recriminado a Moreno "de ser, además, el presidente que ha recortado en dependencia y ha aumentado la inversión en propaganda, como aparece reflejado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025", donde "se puede comprobar que ha recortado los fondos de cofinanciación de la dependencia, por lo que no hay fondos suficientes para atender los centros de día y las residencias".

"Frente a ello, tenemos un Gobierno en España liderado por Pedro Sánchez que ha aumentado los fondos de la dependencia en más de 1.477 millones de euros que ha derivado a Andalucía para la dependencia. Esta es la diferencia entre un Gobierno progresista que atiende a los más vulnerables y un Gobierno del PP que abandona a los que más lo necesitan", ha manifestado.

Por último, Rosa Tirador ha subrayado que la Ley de la Dependencia es "una ley humana, que nació para dar dignidad e igualdad y, sin embargo, el PP la está maltratando y machacando", por lo que ha reiterado que "lo que está ocurriendo con la dependencia no es algo casual, esta es la ideología que tiene el Partido Popular que no cree en lo público, que lo infravalora, lo colapsa para después decir que no funciona". "Ocurre todos los días como lo estamos viendo con la sanidad y con la educación públicas", ha finalizado.