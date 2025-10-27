El PSOE de Huelva destaca los "casi 15 millones" para la A-49 como "hechos del Gobierno frente a inacción de la Junta"

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PSOE onubense Amaro Huelva ha valorado "muy positivamente" la licitación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de las obras de rehabilitación de 16,5 kilómetros de la autovía A-49 a su paso por los municipios de Cartaya y Lepe, con una inversión cercana a los 15 millones de euros que "ejemplifica los hechos para Huelva frente a la inacción de la Junta".

El senador socialista ha celebrado que se trata de "una inversión que viene a demostrar, una vez más, el compromiso con hechos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la provincia onubense y sus infraestructuras frente a la palabrería vana y la inacción permanente de la Junta" y ha subrayado que esta actuación se enmarca dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE), en el que "el Ministerio ha invertido casi 83 millones de euros en la provincia desde junio de 2018".

"Por tanto, estamos ante otra prueba fehaciente de que, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el PP solo se dedican a hablar, el Gobierno de España invierte y actúa. Los hechos son la mejor demostración de una gestión seria y comprometida con el desarrollo, la economía, la mejora y el bienestar de un territorio", ha ensalzado.

Según el senador onubense, esta inversión "no solo mejorará la seguridad y el confort de la conducción, sino que también contribuirá a impulsar el crecimiento económico y turístico de estas zonas costeras" y ha incidido en que la "la A-49 es la principal puerta de entrada y salida de Huelva y un eje estratégico para su actividad en todas sus vertientes. Su mantenimiento y mejora son esenciales para la competitividad de la provincia garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas", ha señalado.

El senador del PSOE de Huelva ha reiterado, por último, que su formación "seguirá defendiendo y apoyando todas las actuaciones que mejoren la calidad de vida de los onubenses y refuercen la conexión de nuestra provincia con el resto de Andalucía y España".