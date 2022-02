PSOE de Huelva dice que "no consentirá" que "se haga negocio" con el Hospital Materno Infantil "en un espacio privado"

HUELVA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha dicho este lunes que su partido "no consentirá" que la Junta "haga negocio" con el Hospital Materno Infantil "intentando alquilar un espacio hospitalario antiguo y privado", al tiempo que ha reclamado que sea público "como los otros siete" con los que cuenta Andalucía, con "una nueva construcción moderna, adecuada y con los requerimientos que plantean los profesionales" y "además, en el hospital de referencia", que es el Juan Ramón Jiménez.

Así se ha pronunciado Gaviño en declaraciones a los medios de comunicación ante el Centro de Salud de Isla Chica de la capital, acompañado de otros representantes socialistas, donde ha hecho un balance de la manifestación por la sanidad pública del pasado sábado.

En este sentido, el socialista ha apuntado que la misma fue "un toque de atención" a la Junta y ha señalado que "si quiere mirar hacia otro lado hay que trasladarle el mensaje de que los gobiernos que no escuchan a la ciudadanía están abocados al fracaso", así como que la misma "se hará escuchar con más claridad la próxima vez en las urnas quitando a la derecha".

De este modo, el socialista ha recordado que Huelva "sigue siendo la única provincia andaluza que no cuenta con un materno infantil", por lo que las mujeres y los niños "tienen que seguir siendo atendidos en un hospital sin puntos de especialidad", toda vez que ha recordado que cuando gobernaban los socialistas dejaron el proyecto "acordado con los profesionales sanitarios" y "proyectado en el Juan Ramón Jiménez junto con el resto de servicios del hospital de referencia".

"Un Materno Infantil no solo es el hospital de la buenas noticias, es donde se atienden las mayores urgencias obstétricas y ginecológicas que sufren las mujeres y las urgencias de los niños, en cualquiera de los procesos, y esas urgencias requieren la atención inmediata por una disciplina de profesionales muy amplia y requiere la cercanía y la inmediatez", ha subrayado, por lo que ha reiterado que "no se puede hacer negocio" con este hospital.

Por ello, ha apuntado que si se realiza en un centro privado "todo lo que salga de ahí es negocio burdo que hace el PP con la salud de Huelva" y que esto el PSOE "no lo va a consentir".

De la misma manera, Gaviño ha pedido que "nadie se apunte el tanto" del centro de salud de Isla Chica que, a su juicio, "es un ejemplo de la gestión de los socialistas" que "peleó el Ayuntamiento de Huelva con el alcalde Gabriel Cruz a la cabeza" ya que "fue una promesa electoral que hizo como candidato y que cumplió como alcalde".

Gaviño ha aseverado que "durante los 20 años que gobernó el PP en la capital no se puso el terreno a disposición de la Junta", mientras que con el PSOE "se proyectó, se presupuestó y se hizo con el acuerdo de todo el sector sanitario", así como ha lamentado que el PP "lo inaugurara tres años después de que estuviera en el Gobierno".

Con respecto a la situación sanitaria de la provincia, el portavoz de los socialistas onubenses ha lamentado que "son más de 15 pueblos los que están sufriendo recortes sanitarios", así como que son "muchísimos los problemas que está sufriendo la sanidad", por lo que considera que hay que "actuar inmediatamente".

En este sentido, ha recordado la manifestación del pasado sábado y ha mostrado su "agradecimiento" a la sociedad onubense "por haber levantado la voz" de forma "masiva" para "trasladar a los gobernantes que es necesario que escuchen a la población".

EL "PROBLEMA" DE LA ATENCIÓN SANITARIA

"Es especialmente dura la situación en nuestra provincia, donde hay casos como el de Berrocal, que tenía asistencia sanitaria tres días a la semana y a día de hoy tiene un solo día, o situaciones como la de Hinojos, donde el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la Junta, habilitó un espacio gastando 30.000 euros, pero la Junta se olvidó de ponerle profesionales sanitarios y lo mismo ocurrió en Gibraléón, donde tuvieron cinco profesionales sanitario de baja por covid en la última ola y no se cubrió ninguna de esas plazas", ha criticado.

En este sentido, el socialista ha dicho que "cuando esto se ve de manera reiterada no se puede decir que el problema sea la pandemia", por lo que considera que "el problema es la forma en la que se afronta la atención sanitaria", al tiempo que ha reseñado que "se han recibido muchos millones del Gobierno Central" pero que esto "no ha repercutido en una mejora de la sanidad ni de la atención sanitaria de los andaluces".

"Entendemos desde el PSOE que eso nos da una clave fundamental de cuál es la hoja de ruta del PP y de Vox, sus socios en el Gobierno de la Junta, que es desmontar el servicio público y los millones que han llovido de manera abundante en Andalucía, mayoritariamente van a parar a la sanidad privada", ha dicho

Finalmente, Gaviño ha enfatizado que "al PP no le duelen prendas a la hora de derivar la atención sanitaria a centros privados, denostando lo público, olvidándose de prestar un servicio público en el que no creen y justificando el hacer negocio con la salud", al tiempo que ha advertido que "con la salud no se juega" porque "ni se compra ni se vende, sino que es un derecho de ciudadano" y que "si el PP cede a los chantajes de los intereses empresariales y de los fascistas", los socialistas estarán "siempre levantando la voz y evitándolo y con el pueblo cuando se pronuncia".