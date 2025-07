El PSOE de Huelva exige actuaciones "urgentes" en la barriada Marismas del Odiel de la capital y critica su "abandono"

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, y varios concejales socialistas, han visitado este martes la barriada Marismas del Odiel junto al presidente de la asociación de vecinos, Matías Lazo, donde han pedido actuaciones "urgentes" tras lamentar "el abandono por parte del equipo de Gobierno" del Ayuntamiento de la capital.

Según ha indicado la formación en una nota, el objetivo de la vista ha sido constatar 'in situ' el "estado de abandono que sufre el barrio" y recoger las demandas vecinales para llevarlas al próximo pleno municipal a través de una moción, "tras dos años de inacción del equipo de Gobierno del Partido Popular".

Durante la visita, Enrique Gaviño ha calificado de "indignante" la situación que vive la barriada, "una de las puertas de entrada a la ciudad, convertida en un estercolero ilegal", y ha criticado la "dejadez y la desidia de un equipo de Gobierno del Partido Popular más preocupado por la propaganda que por la realidad de los barrios", toda vez que ha lamentado que el barrio "presenta solares y zonas comunes cubiertas de pasto seco y basura, sin labores de desbroce ni limpieza".

Desde el PSOE han alertado sobre el "grave riesgo de incendios, especialmente ahora en verano, poniendo en peligro a vecinos y viviendas". "Aquí no solo hay jardines sin cuidar ni limpieza, aquí hay inseguridad, problemas estructurales, venta de droga en unas instalaciones deportivas abandonadas y una falta total de presencia institucional", ha señalado Gaviño.

Así, ha advertido que el muro del campo de fútbol "fue derribado", pero "no los vestuarios, que ahora están siendo utilizados como punto de venta de droga, generando miedo entre los vecinos y una situación de absoluta indignidad. "No se puede permitir que instalaciones públicas se conviertan en focos de inseguridad mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha dicho.

Gaviño ha hecho un llamamiento a "toda la ciudadanía onubense" para que "no mire hacia otro lado ante esta realidad". "No podemos aspirar a una Huelva moderna y justa si permitimos que existan barrios marginados y olvidados. Las personas mayores que viven aquí, las familias que cada día conviven con la suciedad, el miedo y la falta de servicios, tienen derecho a una vida digna. No estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas", ha subrayado el parlamentario socialista.

"Hoy estamos aquí también para levantar la voz, para que Huelva entera se avergüence de que haya vecinos viviendo así. Es una vergüenza colectiva que no podemos seguir permitiendo", ha sentenciado antes de anunciar que llevará al Parlamento andaluz "la necesidad de aplicar el Plan Eracis en Marismas del Odiel, al tratarse de un barrio que requiere tanto intervención social como regeneración urbana". Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a que "tome la iniciativa" y active este instrumento en colaboración con el Ayuntamiento.

"LA HUELVA QUE EL PP QUIERE OCULTAR"

Por su parte, Francisco Baluffo ha señalado que en septiembre de 2024 el PSOE llevó al Pleno "un ruego alertando sobre esta situación, sin que desde entonces se haya producido mejora alguna". "Casi un año después, todo sigue igual o peor. Esta es la Huelva que el PP quiere ocultar, la Huelva que no sale en las fotos oficiales ni en la propaganda institucional de Pilar Miranda, pero donde viven miles de onubenses que merecen la misma dignidad que cualquier otro vecino de la ciudad", ha lamentado Baluffo.

El portavoz socialista ha criticado que la alcaldesa "solo aparezca para hacerse fotos y no pise los barrios que más atención necesitan". "No se puede gobernar a golpe de titular ni con una visión elitista de la ciudad. Marismas del Odiel no necesita promesas vacías, necesita soluciones reales. Y si Pilar Miranda no es capaz de ver esta realidad o no quiere hacerlo, que al menos escuche a los vecinos que sufren las consecuencias de su abandono cada día", ha subrayado.

Así, el dirigente del PSOE ha subrayado que "estamos frente una alcaldesa que no conoce su ciudad. Vino a este barrio por primera vez al inicio del mandato, y no ha vuelto. Seguramente ni siquiera sepa cómo llegar hasta aquí". Además, Baluffo ha advertido de que la situación de Marismas del Odiel no es un caso aislado, sino el reflejo "de una política que ignora sistemáticamente los problemas reales de Huelva".

"Esta misma imagen de abandono se repite en muchas barriadas de la ciudad: inseguridad, falta de limpieza, solares convertidos en vertederos y una ausencia total de mantenimiento. Para el portavoz socialista, "esa es la consecuencia de un modelo de gestión que antepone el autobombo a la acción política real", ha concluido.