El PSOE de Huelva exige a la Junta que asuma sus competencias ante "el riesgo del virus del Nilo Occidental"

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Antonio Beltrán, junto a alcaldes y alcaldesas socialistas, ha entregado un informe técnico a la Delegación de la Junta en la provincia para exigir que el ejecutivo andaluz asuma sus competencias "ante la amenaza del virus del Nilo Occidental".

"El año pasado hubo una incidencia muy alta en Andalucía, con casos también en nuestra provincia. A pesar de ello, este año la Junta ha traspasado de manera unilateral la responsabilidad a los ayuntamientos, eludiendo una vez más sus obligaciones", ha criticado Beltrán.

El informe, elaborado en coordinación con prácticamente la totalidad de los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la provincia, evalúa el marco jurídico y técnico que regula la prevención y actuación frente a esta enfermedad, en el que se "demuestra" que "la competencia para planificar, programar y ejecutar medidas de control recae en la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud y Consumo".

Asimismo, el dirigente socialista ha insistido en que el Gobierno andaluz "pretende convertir un problema de salud pública en una carga exclusivamente municipal". "Pero no podemos aceptar que la Junta se desentienda de sus funciones, mientras alcaldes y alcaldesas se ven obligados a actuar sin los medios ni la financiación necesarios", ha añadido.

También, Beltrán ha valorado "positivamente" la colaboración de otras administraciones, como la Diputación Provincial de Huelva, que a través de "su prestigioso Servicio de Control de Mosquitos está prestando apoyo técnico". "Ese esfuerzo es bienvenido, pero no puede sustituir la obligación legal de la Junta, que es quien debe liderar la respuesta", ha enfatizado.

El dirigente socialista ha señalado que el pasado año el virus del Nilo Occidental causó once muertes en Andalucía y que "aún se está a tiempo de prevenir nuevos casos". "No podemos permitir que la inacción de Juanma Moreno repita lo ocurrido en 2023. No queremos un nuevo caso Mazón, no queremos un presidente que desaparece mientras crece el riesgo sanitario", ha afirmado.

En este sentido, los alcaldes y alcaldesas socialistas han exigido a la Junta de Andalucía que asuma "de inmediato" la coordinación y ejecución de las medidas necesarias para combatir la expansión del virus, además de "reforzar los medios técnicos y financieros a disposición de los municipios y que, por supuesto, garantice una información pública clara y rigurosa, basada en criterios científicos y técnicos".

"Los ayuntamientos socialistas, como siempre, están ahí, arrimando el hombro, respondiendo con responsabilidad y cercanía a sus vecinos. Pero eso no significa que vayamos a aceptar que se nos cargue con una responsabilidad que no nos corresponde", ha remarcado.

Por último, ha pedido a la Junta que "actúe, no que se esconda". "Queremos un Gobierno que proteja la salud pública, no que haga escapismo político a costa de los ayuntamientos. Es el momento de actuar. Mañana puede ser tarde", ha concluido.