El PSOE de Huelva lamenta la "falta de compromiso del PP" con el Chare de Lepe y pide abrirlo "lo antes posible"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y la secretaria general del PSOE de Lepe y portavoz de la formación en el Ayuntamiento lepero, Bella Canales, a las puertas del Chare de Lepe. - PSOE DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha lamentado la "falta de compromiso" del PP con el Chare de Lepe, señalando que, tras la finalización de los accesos por parte del Gobierno central, el Ayuntamiento de Lepe "sigue sin cumplir su palabra y el convenio con el que se comprometió a darle los suministros que necesita para ponerse en marcha" y que la Junta de Andalucía "no tiene más excusas" para que "este hospital público se abra" más que "la falta de voluntad", por lo que pide que "se inaugure lo antes posible".

Así lo ha indicado este lunes en rueda de prensa en las puertas del centro hospitalario, donde ha destacado que "ha sido un gobierno socialista en la Junta de Andalucía el que realizó este hospital y ha sido un gobierno socialista en el Gobierno de España el que ha finalizado los accesos".

"Este hospital fue construido en el año 2016, quedó completamente equipado, con todos los servicios, un hospital moderno, innovador, con la última tecnología, y con la excusa del Covid fue desmantelado por parte del gobierno del PP de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Moreno no tiene excusa para seguir apostando por lo público y para seguir dotando a este edificio de ese equipamiento que quitó", ha señalado.

La secretaria general de los socialistas onubenses han explicado que se trata de un hospital público "completamente terminado" que se hizo "para cubrir las necesidades y las demandas de más de 100.000 personas de la costa occidental, de los pueblos de Ayamonte, de Isla Cristina, de La Redondela, de Lepe, de Cartaya, de Villablanca, de San Silvestre y de Sanlúcar de Guadiana", pero que, "a día de hoy se encuentra completamente cerrado".

En este sentido, Limón ha lamentado que mientras esa población "sigue esperando" su apertura "tenemos actualmente un gobierno apostando por lo privado, dándole 200 millones de euros al Hospital Virgen Bella, apostando automáticamente por un modelo sanitario que no revierte en lo público". "Por tanto, no hay problema de dinero a la hora de equipar este hospital, es un problema de compromiso político y un problema de apostar por lo público", ha añadido.

A este respecto, ha cuestionado a la Junta si "hay dinero para la Virgen Bella y no hay dinero para dotar a este hospital de equipamiento necesario", toda vez que ha afirmado que los vecinos de la comarca de la costa occidental "no pueden más" y "no pueden estar haciendo cientos de kilómetros para acudir a hospitales públicos que están saturados debido a esta demanda de los 100.000 habitantes que tenemos en la costa".

Por todo ello, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía "que equipe este hospital público, que repare todos los daños causados durante todos estos diez años" que hace que "este hospital está construido" y, por otro lado, que "ponga un calendario de actuaciones para que este hospital se inaugure lo antes posible".

Asimismo, pide, tanto a la administración andaluza como al alcalde de Lepe, Adolfo Verano, que "dejen la desidia a un lado y que se pongan a trabajar por los onubenses, que se pongan a trabajar por los vecinos de la costa occidental y que se pongan en marcha cuanto antes el chare".

"EL PP NUNCA HA CUMPLIDO"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Lepe y portavoz de la formación en el Ayuntamiento lepero, Bella Canales, ha criticado que el PP "nunca ha cumplido" con este centro hospitalario, apuntando que "no cumplió en 2005 cuando firmó el contrato", ni "durante estos 20 años, al decir que el contrato se había extinguido, que había caducado" y "luego vino Ana Pastor --cuando era ministra de Fomento-- a hacerse la foto, a decir que ellos iban a construir los accesos con Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España, pero la vista está que solo se ha construido con el Partido Socialista", ha dicho.

"Lo que pedimos es que no vengan a inaugurar este hospital y a hacerse la foto un mes antes de las elecciones y luego lo cierren como ha hecho con muchos centros hospitalarios. Que vengan a abrirlo, que lo doten de equipamiento, de personal y que el Ayuntamiento de Lepe cumpla de una vez, que lleva 20 años con una gestión nefasta y mintiendo sobre este hospital", ha enfatizado.

Canales ha manifestado que "Huelva y la costa se merecen que este hospital se abra de una vez" y que la situación es "una vergüenza absoluta" mientras que los ciudadanos de esta comarca "llevan 20 teniendo que trasladarse a la capital para cualquier urgencia cuando hay un hospital aquí". "Esto se llama apostar por lo privado. Es un modelo de gestión del PP", ha concluido.