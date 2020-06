El PSOE de Huelva pide que los ayuntamientos sepan cómo se ha contratado a los 476 vigilantes de playa

HUELVA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista por Huelva Manuela Serrano ha remarcado este martes que los ayuntamientos tienen que saber cómo se ha contratado a 476 vigilantes de playa en Huelva. En este punto, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se salta las vías oficiales para hacer contratos de 1.900 euros sin que se conozcan los criterios de selección", por lo que ha puesto en duda el proceso y demanda que se den explicaciones al respecto.

Según ha informado el PSOE de Huelva en una nota de prensa, la situación creada por la pandemia ha dejado "en la estacada a muchas personas que necesitan un empleo".

Por ello, ha subrayado la importancia de que se contraten a 3.000 personas (475 en Huelva) para vigilar las playas este verano en todo el litoral andaluz, con el fin de garantizar la seguridad contra el virus, así como tendrán un sueldo de 1.900 euros al mes y rango de agente de la autoridad. No obstante, la parlamentaria ha indicado que "la Junta de Andalucía ha hecho la selección y contratación de estas personas en 24 horas, sin pasar por el Servicio Andaluz de Empleo, sin contar con los ayuntamientos, sin baremos ni criterios públicos".

La parlamentaria socialista por Huelva Manuela Serrano considera que "la falta de explicaciones" del Gobierno de Moreno Bonilla hace que la cuestión sea "muy grave", porque si la Junta de Andalucía, la Administración pública más importante de la comunidad, realiza 3.000 contratos "sin que se sepa el procedimiento, nos enfrentamos a una cuestión muy seria y muy fea", ha agregado.

"El silencio del Gobierno andaluz nos lleva a pensar que esos contratos han sido realizados a dedo, que ha habido enchufismo, que se han hecho con oscurantismo y eso es un insulto a todos los desempleados, a todos los ciudadanos que tienen derecho a saber y a poder optar a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones", ha continuado Serrano.

Sin embargo, si esto no es así, "mucho está tardando Moreno Bonilla en explicarlo", ha comentado Serrano, que ha apuntado que los alcaldes quieren saber "por qué sus vecinos desempleados no van a ocupar esos puestos, por qué no se ha contado con los ayuntamientos, que conocen la situación y las necesidades de los vecinos que viven en estos municipios costeros, para hacer esos contratos".

Ante esto, desde el PSOE han pedido explicaciones porque la gente quiere saber qué ha pasado aquí. "Nos preguntamos quién ha tomado esta decisión. Cuando se hacen las cosas así, todo apunta a que esos puestos de trabajo con un buen sueldo, los van a ocupar muchas personas allegadas al Partido Popular", ha asegurado.

La parlamentaria considera que los alcaldes y alcaldesas tienen que saber "con qué criterios se ha hecho esa selección, si los contratados son o no de los municipios donde van a desarrollar su trabajo, si conocen la Costa, si viven en ella, si tienen algún tipo de formación en vigilancia o socorrismo".

"Queremos saber si Moreno ha propiciado un caso de enchufismo monumental, de utilización burda de una situación y de impedir que personas desempleadas que tienen los mismos derechos que otras que han sido seleccionadas a dedo puedan acceder a un puesto de trabajo y aliviar sus vidas", ha finalizado.