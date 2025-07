El PSOE de Huelva pide un "plan urgente" de climatización para centros sanitarios y restablecer "las 70 camas cerradas"

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha pedido a la Junta de Andalucía "un plan urgente de climatización" de los centros sanitarios de la provincia y que "se restablezca las más de 70 camas hospitalarias que han sido cerradas en los últimos meses, así como refuerzos de plantilla ya".

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes en rueda de prensa la diputada provincial socialista Pepa González Bayo, quien ha mostrado su "indignación" por "la grave situación que está atravesando la sanidad en Huelva, que está al límite como consecuencia de la falta de inversión y de una planificación desastrosa por parte del Gobierno de Juanma Moreno", ha indicado la formación en una nota.

En esta línea, ha denunciado que "la realidad con la que nos encontramos es la de centros Salud sin aire acondicionado en plena ola de calor, como ocurre en la mayoría de los de la zona de la Costa (Ayamonte, Lepe y Cartaya) y muchos de la zona del Andévalo, el Condado (Bollullos Par del Condado) y la Sierra (Aracena)".

"También se repite las mismas condiciones en la capital, como en el centro de salud de El Torrejón que llevan atravesando una situación indolente para los pacientes y trabajadores. Un escenario que, también, se extiende a nuestros hospitales, el Juan Ramón Jiménez con plantas sin aires acondicionado y el Vázquez Díaz, donde los pacientes tienen que pedirles a los familiares que se traigan de casa los ventiladores, porque no pueden vivir con el calor que están pasando", ha añadido.

González Bayo ha reseñado que "esta es la situación de vergüenza que se está viviendo en Huelva" y que "nos relega a una provincia infradesarrollada desde el punto de vista sanitario", ha dicho antes de añadir que, a ello, "hay que sumar el cansancio y el hartazgo de los profesionales, que están trabajando a más de 32 grados en muchos pueblos, como está ocurriendo en el centro de salud de Cartaya, donde la semana pasada hubo enfermos que se desmayaron dentro del centro de salud por las altas temperaturas que había en la zona de urgencias; una situación lamentable e indigna, donde no se está respetando ni al paciente ni al profesional".

Además, la diputada provincial socialista ha asegurado que "Moreno condena a Huelva, ya que, año tras año, es la provincia andaluza con menor inversión sanitaria por habitante". "Mientras la media andaluza ronda los 1.500 euros por persona, en Huelva no llegamos ni a 1.200, es decir 300 euros menos por habitante. Esta diferencia de 300 euros, suma a final de año 150 millones de euros que se dejan de invertir en la sanidad de Huelva, que estamos perdiendo los onubenses y que está haciendo que empeore nuestra salud".

"Huelva no es una ciudad de segunda y todas las personas que vivimos en esta provincia necesitamos una sanidad digna, decente y humana que en estos momentos no tenemos", ha lamentado antes de aseverar que "esto no se hace bajo un criterio clínico, esto se hace porque es la política del PP, es el modelo sanitario de Moreno, de ir debilitando la sanidad pública en favor de la privada. Jamás en Huelva ha crecido de manera exponencial la sanidad privada como ahora".

Por eso, ha dicho que desde el PSOE no van a "permanecer callados", porque "la ciudadanía de Huelva merece más dignidad, inversión y respeto", toda vez que ha criticado que "los profesionales sanitarios están agotados, sin refuerzos, sin contratos estables y sin condiciones dignas". "Por ello, reclamamos una sanidad digna, humanitaria y respetuosa con el paciente y con los profesionales", ha concluido.