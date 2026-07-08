El PSOE de Huelva pide al PP que se una contra el recorte del 30% de la PAC y el 60% de la pesca propuesto por la UE

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, María Luisa Faneca, ha pedido al PP de Andalucía y de Huelva que se una al frente contra el recorte del 30% de la PAC y el 60% de la pesca propuesto por la UE.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, María Luisa Faneca ha mostrado su preocupación y su "rechazo tajante" a la propuesta inicial de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para el nuevo Marco Financiero Plurianual (2028-2034) de la Política Agrícola Común (PAC) y del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y de Acuicultura (FEMPA).

La diputada onubense ha calificado de "barbaridad este recorte", que comenzará a negociarse a la vuelta del verano, y al que el PSOE de Huelva se opone "radicalmente" y se une a "las negociaciones del Gobierno de España, de agricultores, ganaderos y pescadores en un frente común, unido e inquebrantable ante Bruselas en defensa del sector primario".

La socialista se ha referido a tres principios "irrenunciables": "presupuestos sin recortes, mantener, como mínimo, los que tenemos actualmente; identidad propia, la PAC debe seguir siendo un pilar político y fundamental de la UE; y no a la renacionalización, diluir la financiación europea supondría la pérdida carácter netamente comunitario de la PAC y de los fondos pesqueros, lo que generaría una discriminación inasumible entre los diferentes Estados miembros".

Por ello, ha solicitado el compromiso del PP para unirse al rechazo de este recorte, ya que "sus eurodiputados pertenecen al grupo mayoritario de la cámara europea y, también, los diferentes comisarios".

María Luisa Faneca ha incidido en que la PAC y la PPC debe continuar apoyando al sector primario, "ya que es un pilar estratégico e imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria, la rentabilidad del campo y la cohesión social de España en el presente y el futuro". "En cuatro décadas de la PAC hemos transformado el modelo agrícola andaluz, pasando de una economía casi de subsistencia a convertirnos en vanguardia tecnológica y en una gran potencia exportadora".

La diputada socialista ha puesto en valor el trabajo de los últimos ocho años, gracias a la gestión del Gobierno de España y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). "España ya no es un mero receptor de normativas de Bruselas, sino un actor influyente y proactivo que introduce criterios de justicia social, simplificación y género, como nuestra propuesta pionera de apoyar la incorporación de la mujer en la PAC, el relevo generacional y la economía rural".

Actualmente, en el marco vigente, España moviliza 47.724 millones de euros, de los cuales 4.800 millones anuales se inyectan directamente como complemento a la renta de los agricultores y ganaderos. Asimismo, ha calificado de "éxito rotundo" los ecorregímenes, a los que se han acogido voluntariamente más del 75% de los solicitantes de ayudas.

Asimismo, la diputada onubense ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo central por "blindar" la producción nacional a través de la ampliación de 230 millones de euros en ayudas directas, que sumados a los 877 millones de euros aprobados en el primer semestre del año, elevan el Plan Integral de Respuesta hasta los 1.107 millones de euros. Y ha resaltado los 165 millones destinados a subvencionar los fertilizantes y los 65 millones para paliar el coste del gasóleo.

A esto se suman las resoluciones de la Conferencia Sectorial celebrada este martes, que acordó el reparto de 132 millones de euros: 18,5 millones para sanidad animal y vegetal, y 113,7 millones para actuaciones vitivinícolas con horizonte 2027.

Por último, María Luisa Faneca ha agradecido la "respuesta ágil, rápida y eficaz" del ministro Luis Planas y de todo su equipo a las ayudas destinadas a reparar los daños sufridos este invierno en Extremadura y Andalucía, y especialmente en la provincia de Huelva, tras la sucesión de borrascas que afectaron a agricultores, ganaderos y pescadores de la zona.