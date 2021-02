El PSOE de Huelva pide que el superávit de la Junta llegue a los ayuntamientos por su esfuerzo en la pandemia

HUELVA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado este sábado que el superávit de la Junta de Andalucía llegue a los ayuntamientos de toda Andalucía y, por tanto, a los 80 de la provincia de Huelva, por su "tremendo esfuerzo" en esta pandemia.

Así lo reclama en un comunicado el responsable de Política Municipal del PSOE de Huelva, José Manuel Alfaro, quien pide "sensibilidad" al gobierno regional.

Alfaro indica que los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, "están asumiendo a pulmón, dentro de sus posibilidades económicas, importantes gastos extraordinarios" a consecuencia de esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus y, por ello, deberían ser compensados económicamente. "De esos 880 millones de euros de superávit, al menos 400 deben destinarse de manera inmediata a las entidades locales e invertirse en reforzar la sanidad pública, la educación y en ayudar a los sectores afectados por la crisis", afirma.

El responsable de Política Municipal del PSOE onubense remarca que "no tiene sentido que la Junta presuma de ese superávit cuando luego no se invierte en los ayuntamientos, que lo están dando todo en esta pandemia, desde hace un año, y no han tenido el apoyo necesario por parte del gobierno andaluz".

"Es evidente que la salud es lo primero, junto con la protección social y económica de quienes se están viendo afectados por la crisis sanitaria que padecemos. Y ahí han estado los alcaldes y alcaldesas, que nunca van a renunciar a aquello que tengan que hacer para atender esas dos cuestiones, tal como vienen haciendo", agrega.

No obstante, José Manuel Alfaro enfatiza que con el apoyo de la Junta de Andalucía, que "es lo que pedimos a Juanma Moreno (PP), podría ayudarse más y llegar más lejos en un momento en el que estamos comprobando que todos los recursos son pocos".

Por tanto, el Partido Socialista reclama que esos recursos se utilicen en reforzar la sanidad pública y a socorrer a los ayuntamientos en su lucha contra la pandemia. "Hay que destinar el 50% de ese superávit a las entidades locales, invertir más recursos en personal médico y en docentes de la educación pública, a los autónomos y los empresarios del comercio, la hostelería y el turismo que lo están pasando mal sin ayudas suficientes de la administración autonómica", ha concluido", concluye Alfaro.