El PSOE de Huelva pregunta a la Junta por "el incremento de 13 millones" para el Materno Infantil "en un mes y medio"

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha preguntado este lunes a la Junta de Andalucía que "aclare" el motivo por el que "el precio para la obra del Hospital Materno Infantil ha subido 13 millones de euros en un mes y medio, desde que lo presentó la consejera de Salud, Rocío Hernández, cuando el coste eran 72 millones de euros y ahora, cuando lo han anunciado para incluirlo en la aceleradora de proyectos, ha pasado a costar 85".

Así lo ha manifestado Gaviño en rueda de prensa, en la que ha llamado a la población a "reflexionar sobre ello", toda vez que ha criticado que el PSOE ha preguntado al respecto "varias veces" y que "la única explicación es por el encarecimiento de la vida". Al respecto, ha subrayado que el proyecto que se dejó hecho en 2018 "estaba consensuado con los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez" y que su coste era de "28 millones de euros" pero que "cuando el PP llegó al Gobierno de la Junta cuando ha pasado a costar 85 millones de euros en seis años". "Agilidad no se le ha dado al proyecto", ha añadido.

"Desde la llegada del PP al Gobierno en enero de 2019 ese proyecto desapareció y empezaron las dudas de la Junta de Andalucía sobre el Materno Infantil. Primero, lo iban a llevar al Hospital Blanca Paloma, fuera del área del Juan Ramón Jiménez, después que lo iban a meter de nuevo en el Juan Ramón Jiménez pero en el área de consultas externas y sacaba consultas externas hospital y las alejaba a cualquier otro sitio. Parece que la cosa era darle sentido al Hospital Blanca Paloma. Después de aquello con las manifestaciones accedieron a hacerlo en un edificio independiente anexo al Juan Ramón Jiménez, como son todos los hospitales materno infantiles", ha recordado.

En este sentido, ha proseguido señalando que "luego vino el debate sobre cómo iba a ser el proyecto, el modificado para adaptarlo a las necesidades actuales, el nuevo proyecto que presentó la consejera" y ahora, "el nuevo proyecto que presenta el delegado que tiene seis plantas, parece ser, que no sabemos a qué proyecto responde porque no es el de la consejera de hace un mes y medio y que cuesta muchísimo más".

Con respecto a la inclusión del Hospital Materno Infantil en la Unidad Aceleradora de Proyectos --anunciada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 22 de abril--, Gaviño ha lamentado que el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, haya dicho que "cuando el proyecto se licite, lo hará con todas las garantías" y se ha preguntado "si antes no tenía garantías de que se iba a hacer después de más de seis años prometiendo un Materno Infantil de una u otra forma".

Por ello, ha remarcado que su formación "va a levantar la voz contra las mentiras y los bulos" para "que no se instalen en nuestra sociedad". "Ve uno que las garantías que ofrece la Junta de Andalucía ahora sean para avanzar y agilizar los plazos. Han dado continuamente plazos diferentes", ha dicho antes de preguntarse si "debemos creernos los ciudadanos de Huelva, que ahora con lo de la Unidad Aceleradora de Proyectos, ahora sí es la realidad".

"Porque también nos dicen que se garantiza que cuando empiece la obra no pare. Esto deja perplejo. Como si fuera lo habitual que cuando una administración pública del tamaño de la Junta de Andalucía cuando empiece una obra lo habitual sea que se pare. Y como si los ciudadanos debiéramos estar agradecidos porque una vez que empiecen la obra no se pare. Pero es más, delegado afirma que también introducirlo en la unidad aceleradora significa que cuando terminen la obra del materno infantil eso garantizará que el materno infantil empiece a funcionar. O sea, que les cabía la posibilidad de hacer el hospital y que no funcionara como hospital o que no arrancara", ha manifestado.

Esto, ha señalado Gaviño, "ya genera las dudas de si el hospital va a tener suficiente dotación de materiales, de personal, para que pueda empezar a funcionar inmediatamente". "Nos dice el delegado que uno de los grandes avances que tiene el proyecto ahora es que el presupuesto está en su totalidad. O sea, que no lo han dividido por años, quizás para que no tengamos una pista de en cuántos años se va a financiar, pero no aclara por qué el presupuesto del materno infantil de Huelva ha pasado de costar 28 millones en 2018 a costar ahora 85 millones", ha añadido.

"DEFENSA DE LA VERDAD"

El socialista ha subrayado que "no se van a quedar callados" ante "los bulos y las mentiras" y que, por ello, ha convocado la rueda de prensa "en defensa de la verdad". " No queremos que los ciudadanos piensen igual que nosotros, queremos que tengan información veraz, que puedan acudir a todos los medios de comunicación y a las fuentes oficiales para contrastar lo que puedan ser opiniones y que en base a eso tomen su posicionamiento".

"Pero aquí solo cabe una única verdad, y es que el proyecto del Materno Infantil se le ha dado muchas patadas para adelante, que Huelva sigue siendo la única provincia que no tiene ese hospital especializado", ha enfatizado.

Por ello, ha pedido a la Junta "que dejen de hacer anuncios falsos" y "dejen de engañar a la ciudadanía" que "no acepta ya más excusas y esto viene a ser otra, por eso la ciudadanía se manifiesta masivamente, cada vez más a menudo, los profesionales se manifiestan constantemente reclamando la situación que están pasando y no admitimos que ningún partido ni ningún gobierno acabe diciendo que esas manifestaciones están politizadas y que lo que hacen es sembrar catastrofismo. La verdadera catástrofe es que el Partido Popular haga lo que está haciendo con Huelva y con el hospital materno infantil", ha dicho.

Finalmente, Gaviño ha afirmado que la Junta de Andalucía, "presidida por Moreno, ha entrado en ese bucle de desacreditar, de mentir, de lanzar bulos a través de muchos medios de comunicación, no en vano han incrementado la publicidad institucional en muchísimos millones de euros y esa estrategia puede llegar a calar en parte de la sociedad", ha concluido.