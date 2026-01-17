El PSOE de Huelva valora el nuevo paquete de medidas del Gobierno para garantizar el futuro del campo

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados, María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Congreso de los Diputados, María Luisa Faneca, ha valorado el nuevo paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional en el sector agrario, un reto que ha calificado como "decisivo para asegurar el futuro del campo y la vitalidad de nuestros pueblos, muy importante y estratégico en nuestra provincia".

María Luisa Faneca ha subrayado en una nota que las iniciativas presentadas "suponen un paso adelante imprescindible para derribar las barreras que encuentran los jóvenes que desean incorporarse a la actividad agraria, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento del sector, donde el 40% de los titulares de explotaciones supera los 65 años y apenas un 9% tiene menos de 41".

Entre las medidas anunciadas, la diputada onubense ha destacado la creación de Tierra Joven, la nueva Plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias que coordinará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según ha explicado la socialista, esta herramienta permitirá "unificar información sobre oferta y demanda de tierras", "mejorar la transparencia del mercado y facilitar el acceso a explotaciones agrarias, especialmente para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales".

"Se trata de una medida largamente demandada por el sector y que permitirá aprovechar mejor los recursos disponibles, modernizar la estructura agraria y abrir oportunidades reales a quienes quieren emprender en el campo", ha señalado.

Asimismo, María Luisa Faneca ha resaltado, también, la decisión del Gobierno de España de movilizar alrededor de 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado, analizándolas para ponerlas a disposición preferente de jóvenes y mujeres. "Es una apuesta valiente y necesaria para convertir patrimonio público infrautilizado en motor de empleo, innovación y desarrollo rural", ha afirmado.

En el ámbito europeo, la diputada ha respaldado firmemente la propuesta del Ejecutivo de que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, muy por encima del 6% planteado inicialmente. María Luisa Faneca ha destacado que "esta medida refuerza el compromiso de España con una PAC fuerte, moderna y orientada a los desafíos reales del sector".

Asimismo, ha incidido en la defensa del Gobierno de un presupuesto comunitario que alcance el 2% de la renta nacional bruta disponible, "porque solo con una Europa fuerte y cohesionada podremos garantizar la sostenibilidad y la competitividad de nuestra agricultura".

María Luisa Faneca ha coincidido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en que "el relevo generacional es el reto de los retos del sector agroalimentario" y ha subrayado el trabajo del Gobierno en programas de formación, innovación y modernización de regadíos, así como el impulso de la futura Ley de Agricultura Familiar y Profesional, que reforzará la incorporación de jóvenes y mujeres.

Para la diputada nacional por el PSOE de Huelva, "estas medidas demuestran que el Gobierno escucha al sector y actúa con responsabilidad y visión de futuro. Apostar por los jóvenes agricultores es apostar por un campo más productivo, más sostenible y más innovador. Por eso, vamos a apoyar decididamente a los que eligen ese camino dándoles todas las facilidades y posibilidades. Queremos que los jóvenes agricultores y ganaderos tengan explotaciones sostenibles y rentables, y que puedan ganarse la vida dignamente".