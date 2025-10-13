PSOE lamenta que operaciones de traumatología en Riotinto (Huelva) se realicen en un "hospital de campaña improvisado"

Archivo - Huelva.- Rivas (PSOE) alerta del "abandono sanitario" en la Cuenca Minera, con profesionales "exhaustos" - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha denunciado que las operaciones de traumatología en el hospital comarcal de Riotinto se estén realizando en un "hospital de campaña improvisado" dentro del área de Urgencias del centro hospitalario.

"No hablamos de carencias puntuales, hablamos de una gestión que ha cruzado todas las líneas rojas", ha asegurado Rivas en un comunicado de la formación política. Así, la parlamentaria onubense ha reseñado que "desde mayo, la planta de cirugía está cerrada. Cinco meses después sigue igual y para solventar esta situación montan este hospital de campaña".

Para la parlamentaria onubense, "es inadmisible que en pleno siglo XXI tengamos que ver y padecer esta situación. Esto no es eficiencia, esto una vergüenza. No estamos hablando de un hospital de guerra, sino de un hospital público andaluz. Y eso lo hace aún más intolerable", ha aseverado Rivas.

"Estamos asistiendo a un escenario absolutamente insostenible, humillante y tercermundista, ante el que no hay excusas, y que deja en evidencia la falta de planificación y de respeto del Gobierno andaluz del PP hacia los profesionales y pacientes", ha enfatizado.

El Hospital de Riotinto --ha proseguido la socialista-- debería ser "un símbolo de atención sanitaria digna en la comarca" y, sin embargo, se ha convertido en el "reflejo del desastre sanitario y el desmantelamiento paulatino de la sanidad pública al que nos ha llevado Juanma Moreno --presidente de la Junta--".

Susana Rivas ha afirmado que "lo que está ocurriendo en el hospital comarcal de Riotinto no es una anécdota ni una excepción, sino el ejemplo clarificador de un modelo sanitario del PP basado en recortar, colapsar y, finalmente, privatizar los servicios públicos esenciales".

"No hay peor gestión que la que se hace con desprecio, y el desprecio hacia la Sierra y la Cuenca Minera se llama Moreno. Esto no es desidia, es abandono deliberado, ya que lo único que ha traído desde que llegó a la Junta ha sido desmantelamiento y propaganda, mientras los profesionales y la ciudadanía ven cómo sus derechos se van deteriorando día a día", ha incidido la parlamentaria onubense.