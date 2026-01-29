PSOE-A lamenta que parlamentarios no puedan ir al funeral de Huelva por coincidir con el Pleno extraordinario

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha lamentado este jueves que el funeral religioso que se va a celebrar por la tarde en Huelva por las víctimas del accidente de tren registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), presidido por los Reyes de España, va a coincidir en hora con la sesión extraordinaria del Pleno convocada, entre otras cuestiones, para los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley, y ha señalado que eso va a impedir a diputados de su grupo poder asistir a dicha misa.

Así lo ha indicado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha explicado que al funeral va a asistir, en representación del PSOE-A, su vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, María Márquez, pero no podrán acudir otros diputados que también hubieran querido asistir por tener que estar en el Pleno extraordinario, que comenzará a las 16,00 horas.

La portavoz socialista ha recordado que la sesión que se va a acabar celebrando este jueves por la tarde --en un mes "inhábil" para la actividad parlamentaria ordinaria como es enero-- se convocó inicialmente para el pasado día 22, y "respondía" a algo que al PSOE-A le "parecía un poco ilógico en su día, y es la prisa de la agenda legislativa que tenía el PP-A" para debatir sobre proyectos de ley que "ni eran urgentes ni requerían que se habilitara un día en el mes de enero", de forma que podían "perfectamente haberse tratado en el periodo de sesiones ordinario", según ha opinado.

Posteriormente se produjo la "tragedia de los trenes" en Adamuz, por la que se declararon tres días de luto oficial que llevaron a que la celebración de este Pleno extraordinario se pospusiera a este jueves, día 29 de enero, según ha continuado relatando Ángeles Férriz, que ha explicado que la sesión comenzará con la lectura de "una declaración institucional" por el accidente acordada entre los grupos parlamentarios y "un minuto de silencio".

Seguidamente se sustanciará una comparecencia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al hilo de este accidente, según ha recordado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, que en ese punto ha lamentado que los diputados, en general, "no vamos a poder asistir" al funeral previsto para este jueves por la tarde, en el marco de "un día importante para las familias de las víctimas y de los heridos", según ha subrayado.

"No hubiera estado mal que este Pleno, que el día 22 estaba previsto que se celebrara en horario de mañana, también se hubiera celebrado en horario de mañana para que quien quisiera pudiera asistir al funeral de Huelva", ha comentado Ángeles Férriz, quien ha incidido en señalar que a "muchos" de los diputados socialistas les "hubiera gustado estar esta tarde" en dicha misa "con las familias" de las víctimas del accidente, pero no van a "poder hacerlo".

CRITICA LA "UTILIZACIÓN PARTIDISTA" DEL FUNERAL

De igual modo, ha lamentado que, "en un día tan duro como hoy para muchos vecinos de Huelva, haya quien pretenda hacer una utilización partidista de un funeral diciendo quién puede y quién no puede ir", y frente a ello ha manifestado que "hay momentos en los que lo que se requiere es una poquita de humanidad y de altura de miras".

Así, ha avisado de que el PSOE-A "no va a entrar en estas provocaciones", desde la premisa de que "hoy no es el día de ninguna polémica política en torno a un accidente que se ha llevado demasiadas vidas por delante", sino que "hoy es el día de estar junto a las familias de las víctimas, a los amigos, a los vecinos de Huelva, y junto al pueblo andaluz", por lo que ha concluido sentenciando que, "de este tema, no tenemos nada más que decir" los socialistas.