PSOE lamenta que el urbanismo de Punta Umbría (Huelva) "esté siendo investigado por la Justicia" por venta de suelo

HUELVA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, ha lamentado este miércoles que el urbanismo de la localidad está siendo "investigado por la justicia". Así lo ha manifestado tras "conocer la apertura de una investigación al alcalde de la localidad, Hernández Cansino, por una presunta prevaricación, malversación y continuidad delictiva en la venta del suelo de Punta Umbría declarado como patrimonio municipal".

Ferrera ha indicado que es "muy grave que justo un año después de las elecciones, el alcalde esté siendo investigado por asuntos urbanísticos" y que "es la primera vez en democracia que se investiga a un político en Punta Umbría por una gestión suya al frente del Ayuntamiento; eso no ha ocurrido jamás en nuestra localidad", ha indicado en una nota.

El dirigente socialista local ha reseñado que "en estos momentos, tanto la alcaldía de Punta Umbría como la concejalía de Urbanismo, en las que está al frente la misma persona, Hernández Cansino, están bajo sospechas por esos presuntos delitos".

Es por ello que ha declarado que "le corresponde a él tomar la iniciativa y nos preguntamos si va a decidir actuar con la misma contundencia que cuando lo hizo con los anteriores alcaldes socialistas a los que él exigía la dimisión por mucho menos de lo que ahora él está siendo investigado".

Así, Jesús Ferrera ha señalado que "Hernández Cansino pidió la dimisión de José Hernández Albarracín, también la de Gonzalo Rodríguez Nevado y, por último, la de Aurora Águedo", cuando "en ningún caso, en ninguno de ellos, la investigación que se pudiera llevar a cabo tuvo que ver con acciones dirigidas desde la propia concejalía, estaban fuera del ámbito de las competencias del Ayuntamiento".

"No ocurre lo mismo con Hernández Cansino, que está siendo investigado por su actuación al frente del Ayuntamiento de Punta Umbría, especialmente en el área de Urbanismo", ha subrayado.

Para el secretario general del PSOE de Punta Umbría, "un político debe ser coherente y acompañar sus palabras de sus actos y Hernández Cansino no lo está haciendo. Vemos que hay muchas prisas por mal vender el Patrimonio Municipal del suelo de Punta Umbría, no le salió la jugada del SAPU 5 y, en estos momentos, tiene mucha prisa por vender la parcela de las torres, una parcela que en las sesiones plenarias del pasado 7 de febrero y 25 de marzo manifestó que no se iban a poner a la venta en este mandato", ha enfatizado.

"Es más, ha llegado a cerrar una concesión administrativa a la empresa que regula los aparcamientos, la zona ORA, donde iría ubicada una de las torres, para poder ofrecer el aparcamiento hasta julio de 2027. No entendemos estas prisas. Vuelve a sembrar la duda sobre el urbanismo en Punta Umbría y muchos nos tememos que esto es un capítulo más de aquel mandato de 2003 a 2007 donde se conocía Punta Umbría por su vinculación urbanística, siendo alcalde Cansino, con el caso de corrupción del Aljarafe sevillano, caso Camas", ha concluido.