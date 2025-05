PSOE lleva a Diputación de Huelva la defensa del campo e industria frente a los aranceles con "silencio cómplice del PP"

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva lleva al Pleno de la Diputación Provincial de este miércoles una moción para "defender" a la industria y el campo onubense de la política arancelaria de Donald Trump, puesto que "supone una amenaza real para los sectores productivo" y dado "el silencio cómplice del PP" que está "más preocupado en destrozar al Gobierno".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el secretario de Comunicación del PSOE de Huelva, Jesús F. Ferrera, quien ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez que Donald Trump decidió "lanzar su ataque mediante aranceles a este país y a los sectores productivos", actuó "con celeridad", ya que ha puesto en marcha "14.100 millones de euros en menos de 24 horas, en un plan de país para proteger y para defender a los sectores productivos".

Por todo ello, el socialista ha asegurado que su partido va a "defender el campo y la industria onubense" y con ellos "el empleo y la estabilidad", ya que "están en juego muchas inversiones y estas no pueden estar amenazadas por la política arancelaria de Donald Trump y el silencio cómplice del Partido Popular y de Juanma Moreno".

"Por lo tanto, lo que menos va a hacer el Partido Socialista será cruzarse de brazos, callarse la boca y ser sumiso a Trump. Nosotros vamos a plantar cara cada vez que recibamos un ataque, por muy presidente de los Estados Unidos de América que sea Donald Trump. Por lo tanto, este miércoles en el Pleno de la Diputación de Huelva va a presentar la primera moción del Grupo Socialista en el asunto de los aranceles", ha enfatizado.

Al respecto, Ferrera ha remarcado que en Andalucía, "parecería obvio que el presidente, Juanma Moreno, antepusiera los intereses de Andalucía, de los sectores productivos andaluces, a los cálculos electoralistas de Núñez Feijóo y esa política de alianza del silencio que los hacen cómplices de Donald Trump", por lo que se ha preguntado si el presidente andaluz "va a presentar un paquete de medidas de apoyo a los sectores productivos que están afectados" y "si va a dar algunas explicaciones o, por el contrario, va a seguir sumido en el silencio para no molestar a la estrategia electoral de Núñez Feijóo".

"Esta es la verdadera, la única y verdadera razón de ser del Partido Popular en la actualidad. Cualquier aliado es bueno para el PP con tal de destrozar al Gobierno de este país. A veces uno llega a pensar, una reflexión en voz alta, de que todo lo que está sucediendo, apagones, robo de cables, etc., no es casualidad, sino que está perfectamente orquestado. Aún no hemos descubierto por quién, pero casualidad ya no lo es", ha esgrimido.

Por ello, el socialista ha indicado que "el sentido del voto" de la moción que el PSOE ha presentado al Pleno de la Diputación "va a definir claramente qué es lo que va a hacer el Partido Popular". "Si vota que sí a este plan que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez para protegernos de las amenazas arancelarias de Donald Trump, estará dejando claro que están con los sectores productivos y están con la protección de este país. Si votan que no, el Partido Popular tendrá que explicar a la industria y al campo onubense por qué están alineados con Trump y no están defendiendo un plan que es bueno para nosotros", ha aseverado.

DATOS DE EMPLEO

En este sentido, Ferrera ha defendido la "gestión del país" del Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo de ejemplo el "récord de afiliación en abril a la Seguridad Social", además de que "el número de parados ha caído a la época de julio del año 2018". "La creación de 231.000 nuevos puestos de trabajo supone un máximo histórico en la afiliación, que supera ya los 21.588.000 personas ocupadas".

"El paro registrado se ha reducido en 67.420 personas. Estamos en la cifra más baja de paro desde julio de 2008. El descenso se produce en todas las autonomías y en todos los sectores. Pero un dato esperanzador, se incrementa el número de mujeres que están afiliadas a la Seguridad Social, con lo cual se incrementa el número de contrataciones de la mujer, hasta un máximo de 10.200.000 mujeres están ocupadas hoy día en España. Y el paro entre los jóvenes vuelve a marcar un mínimo histórico en este mes de abril, con la mayor caída desde el año 2001", ha detallado.