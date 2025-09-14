PSOE Punta Umbría (Huelva) critica "la dejadez del edil de Educación en un inicio de curso con operarios aun pintando"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha criticado "la ineptitud, dejadez, falta de planificación y nefasta gestión, otra vez, del concejal de Educación en el inicio de un nuevo curso escolar, con operarios aun pintando las paredes con el alumnado ya dentro de los colegios y trabajos por terminar".

"Es absolutamente lamentable la falta de planificación, que es ya una seña de identidad de este concejal, superado por la gestión desde el primer día, que ha provocado que el curso haya arrancado entre la improvisación y el descontrol", han manifestado en una nota el PSOE.

En este sentido, han asegurado que mientras los alumnos acudían al primer día de clases junto a sus familias, "los pintores aún se encontraban trabajando en el colegio Virgen del Carmen", lo que supone "una prueba evidente de que al concejal de Educación le ha faltado tiempo, previsión y capacidad para coordinar unos trabajos que deberían haber estado finalizados antes de la apertura de los centros".

"Además, auguramos problemas en el arenero del CEIP Santo Cristo del Mar, donde ni siquiera se ha tenido la previsión de limpiar los restos de escombros antes de esparcir la arena, lo que puede comprometer la seguridad de los niños y que evidencia el desinterés con el que se gestionan cuestiones tan sensibles como la educación y el bienestar infantil", ha añadido el PSOE, que ha afirmado que "por si fuera poco, días después del inicio del curso en el CEIP San Sebastián, los pintores han empezado a pintar las paredes con los alumnos ya dentro del centro".

Para los socialistas, "todas estas situaciones dejan al descubierto la negligencia, incapacidad de gestión y la falta de compromiso del concejal de Educación". "Es inadmisible y la comunidad educativa no tiene por qué soportar las consecuencias de una política municipal basada en la improvisación y la dejadez", ha concluido el PSOE.