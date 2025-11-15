El PSOE de Rociana del Condado critica "abandono" de caminos rurales y exige una "actuación urgente"

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón, ha acusado al alcalde del PP, Paco Pérez, de "abandonar por completo los caminos rurales, que se encuentran en un estado lamentable, debido a un mal trabajo y a la falta de planificación del equipo de Gobierno del PP".

Picón ha explicado que "el deterioro se ha incrementado tras las recientes lluvias, lo que está provocando problemas de movilidad a numerosos vecinos con fincas colindantes a estos caminos".

Asimismo, el portavoz socialista ha recordado en un comunicado que, "desde enero, venimos advirtiendo, tanto a través de vídeos como de ruegos en pleno, de la necesidad de actuar con antelación en los caminos, incidiendo especialmente en la importancia de adecentarlos antes de la época de lluvias. Llevamos meses alertando y proponiendo soluciones, pero no han llegado, y ahora el problema se ha agravado".

También ha explicado que "los caminos están totalmente destrozados, con cunetas sin arreglar, grietas profundas en el firme, dificultando el acceso a fincas agrícolas e, incluso, dejando a vecinos aislados".

De hecho, ha continuado, "muchos se dirigen a nosotros para trasladarnos sus quejas constantes, con fotografías y vídeos de pinchazos de ruedas y otros daños provocados por el mal estado de estos caminos. Están desesperados porque no reciben respuestas del Ayuntamiento. Los caminos están reventados y la situación es insostenible".

"Hay que actuar antes, no después, ya que en algunas zonas el caudal del arroyo se ha comido literalmente parte del camino, fruto de esta deficiente planificación previa", ha apostillado.

Por ello, el PSOE de Rociana ha exigido al alcalde que "se tome los caminos en serio, se ponga de una vez, manos a la obra, escuche a los vecinos y adopte medidas inmediatas para frenar un problema que es real y urgente, antes de que tengamos que lamentar males mayores". Además, ha reclamado que se asigne una partida económica específica para el mantenimiento de los caminos del municipio.