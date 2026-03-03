PSOE-A, sobre si Montero no dejará el Congreso antes de las andaluzas: "Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, al inicio de la reunión de la Interparlamentaria regional socialista. A 10 de enero de 2026 en Alcalá de Guadaíra (Foto de archiv - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, no ha querido este martes valorar la posibilidad de que la secretaria general de la federación socialista andaluza, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, mantenga su escaño por la provincia de Sevilla en el Congreso de los Diputados al menos hasta que se celebren los comicios andaluces, previstos para el mes de junio de este año, y ha apuntado que "cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente".

Así se ha pronunciado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una atención a medios en Huelva, y a preguntas de los periodistas sobre una información que publica este martes el diario 'ABC' acerca de que María Jesús Montero prevé mantener su escaño en el Congreso hasta que pasen las elecciones andaluzas y ya sí tuviera que asumir el escaño que pueda obtener en el Parlamento autonómico tras dichos comicios en los que encabezará la candidatura del PSOE andaluz.

María Márquez ha señalado que no tenía "ni que desmentir ni que confirmar" dicha información, y ha agregado que en el PSOE andaluz están "volcados en estos momentos en la defensa de los servicios públicos" y de "la gestión que está haciendo María Jesús Montero al frente del Gobierno de España" como vicepresidenta primera, con "medidas tan importantes" como la de "subir el Salario Mínimo Interprofesional", según ha puesto de relieve a modo de ejemplo.

María Márquez ha incidido en defender que lo que en el PSOE-A consideran ahora "sustancial y lo más importante" es defender "la tarea que está haciendo la vicepresidenta primera del Gobierno" desde dicho cargo y "en Andalucía en estos momentos", y al respecto ha reivindicado su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, que serviría para que esta comunidad recibiera "5.700 millones de euros más cada año", según ha destacado.

La 'número dos' de la dirección del PSOE andaluz ha defendido en esa línea que María Jesús Montero "está haciendo por Andalucía más que Juanma Moreno (PP-A) en casi ocho años de gobierno al frente de la Junta", y al hilo ha reivindicado que "lo más importante" para los socialistas andaluces es que "la política sea útil, que repercuta directamente en la ciudadanía".

"Y por eso estamos convencidos de que tenemos a la mejor candidata para las elecciones en Andalucía, porque todo lo que hace tiene rostro, tiene nombres, apellidos", ha añadido María Márquez en referencia a María Jesús Montero.