El PSOE sostiene que Huelva es la provincia que "más sufre el ataque" del Gobierno de Moreno a los servicios públicos

HUELVA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha pedido al presidente del PP, Manuel Andrés González, que tenga "decoro político" y que "que piense antes de hacer afirmaciones que provocan vergüenza y rabia".

Los socialistas onubenses "no damos crédito a las palabras de González, cuando afirmó que el cambio se nota y que los onubenses sabemos que tenemos un gobierno que cumple, cuando la triste realidad es que la lista de incumplimientos es enorme y provoca la desesperación social. En Huelva el cambio ha sido a peor", informa el PSOE en una nota de prensa.

Gaviño ha afirmado que "ese cambio a peor provoca situaciones que los socialistas onubenses venimos denunciando cada día en materia de sanidad, de educación, de infraestructuras de todo tipo". Situaciones que están, según ha agregado, "a la espera de respuestas, de acciones, de inversiones, de ejecuciones que no llegan y que, desgraciadamente, no van a efectuarse porque no están en el Presupuesto, y lo que no está presupuestado es que no se piensa hacer".

Si Moreno Bonilla y el PP de Huelva "escucharan a los habitantes de esta provincia, los pueblos de la Sierra no tendrían restricciones de agua; las consultas sanitarias estarían en funcionamiento, tendríamos en construcción el Materno Infantil, los Chares llevarían ritmo ascendente; no habría colegios o institutos en los que hace mucho frío, o se mojan o se derrumban; las carreteras no tendrían baches, etcétera. Si de verdad escucharan se dejarían de tanto postureo, de fotos propagandísticas y se pondrían a trabajar".

"El PP llama 'cumplir' a hacer el colegio del Ensanche Sur o reformar el IES Rábida sin ponerles bioclimatización, o tener 33 centros en la provincia esperando actuaciones relacionadas con este asunto. Si eso es cumplir, pues que lo expliquen bien", ha remarcado.

"El PP dice que 'cumple' cuando lleva más de un año sin oír a la comunidad educativa del IES San Blas de Aracena, que reclama soluciones a la penosa situación" que presentaba este centro. Enrique Gaviño ha reprochado al Gobierno de la Junta y a los dirigentes del PP que "si hubieran cumplido no se tendrían que haber suspendido las clases por derrumbamientos del techo".

"Cada semana conocemos una nueva situación caótica provocada por el abandono del gobierno del PP de Moreno Bonilla a Huelva. Y las grandes reclamaciones de Huelva siguen sin tener respuesta. No arreglan nada pero presumen. Todo es palabrería. El PP no cree en Huelva, la tiene abandonada y se ríe de ella".

Por todo ello, Gaviño ha pedido a Moreno Bonilla y al PP que "cambien y solucionen el caos sanitario, el menosprecio de la educación pública, el abandono de las infraestructuras; y que contenga a su presidente provincial, que ha sufrido una incontinencia verbal triunfalista mientras que la gente de Huelva está sufriendo más que nunca. Están tan alejados de la realidad que provoca vergüenza ajena", ha terminado.