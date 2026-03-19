Puebla de Guzmán (Huelva) inaugura sus Jornadas Técnicas Ganaderas como punto de encuentro clave para el sector

Jornadas Técnicas Ganaderas, que se celebran en Puebla de Guzmán dentro de la programación de la XVIII Feria Ganadera. - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puebla de Guzmán (Huelva), Antonio Beltrán, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro, han inaugurado las Jornadas Técnicas Ganaderas, que se celebran en el municipio durante los días 19 y 20 de marzo, dentro de la programación de la XVIII Feria Ganadera.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, estas jornadas se consolidan como "un espacio de referencia para el sector", con el objetivo de favorecer el encuentro entre profesionales, la formación continua y "la reflexión sobre los desafíos y oportunidades" de la ganadería en el territorio.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el "compromiso" del Ayuntamiento con el sector ganadero local, subrayando "la importancia de acompañar a los profesionales". "Desde el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán mantenemos un compromiso firme con nuestros ganaderos, escuchando sus necesidades, apoyando su trabajo y contribuyendo a que puedan afrontar con garantías los retos de futuro", ha señalado.

Beltrán ha puesto en valor el papel "fundamental" del sector ganadero, "no solo como motor económico, sino también como elemento clave para el desarrollo social y territorial". "La ganadería es esencial para nuestra sociedad, para nuestra provincia y, especialmente, para Puebla de Guzmán, donde forma parte de nuestra identidad y queremos que siga siendo como hasta ahora una actividad esencial", ha añadido, destacando además el papel del municipio como "referente" dentro del sector.

Las jornadas, que se celebran de forma previa a la feria, abordan un completo programa de contenidos. El primer día está dedicado al sector cinegético, con ponencias centradas en la cría en cautividad de aves de presa, el orden de acreditación y los métodos de control de predadores cinegéticos, así como una reflexión sobre los valores de la caza.

Por su parte, la jornada del viernes se centra en cuestiones de gran interés para el sector ganadero, como las ayudas al desarrollo rural, los compromisos agroambientales en superficies agrarias, el fomento y la gestión sostenible de pastos, la situación actual de la sanidad animal en Andalucía, y una mesa redonda sobre el futuro de la ganadería extensiva y las nuevas oportunidades del sector.

Con esta iniciativa, Puebla de Guzmán ha destacado que "refuerza su apuesta" por el sector primario, consolidando estas jornadas como un espacio "clave" para el intercambio de conocimiento, la "mejora continua" y el impulso de una actividad "esencial" para el desarrollo del medio rural.