Punta Umbría (Huelva) celebra Halloween con actividades como un tour y una casa del Terror y premios al mejor disfraz

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Punta Umbría (Huelva) celebra desde este martes diversas actividades relacionadas con la celebración de Halloween, entre las que se enmarcan la exposición en la Biblioteca Municipal 'Qué leer en Halloween', que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. Incluye una mesa con relatos para niños y adultos relacionados con la temática de vampiros, zombis y terror, un Tour del Terror o una nueva edición de la Casa del Terror.

El Tour del Terror es un concurso con un premio de cien euros al mejor disfraz y otro de cien euros en material deportivo para el segundo clasificado. Para participar, hay que conseguir sellar un Pasaporte del Terror en al menos cuatro de los cinco puntos colaboradores: los colegios San Sebastián y Enebral, el Mercado de Abastos de la calle Ancha, y los establecimientos 3:30 y Caracoles. Los pasaportes se entregan en estos puntos a todas las personas que acudan disfrazadas, ha indicado el Consistorio en una nota.

El viernes 31 vuelve un año más la Casa del Terror, que este año cambia de ubicación a la planta superior del Mercado de Abastos por la previsión de lluvias. Contará con dos pases: uno infantil, con sustos moderados, y otro "terrorífico, para los más valientes". La entrada tendrá un precio simbólico de un euro, que se destinará a la asociación Resurrección con fines benéficos. El pase infantil comenzará a las 17,00 horas, y el pase terrorífico, a las 19,00 horas.

Además, en el Bar 3:30 habrá pintacaras, chuches y bebida "terrorífica" para todos los públicos desde las 19,00 hasta las 00,00 horas. En el Bar Caracoles, se repartirán chuches para los más pequeños durante toda la tarde.

En cuanto a los centros educativos, el Colegio San Sebastián abrirá las puertas de su Casa del Terror el jueves 30, de 17,30 a 20,00 horas, con una entrada de un euro. Por su parte, el Colegio Enebral celebrará su propio Pase del Terror el jueves 30 y el viernes 31, de 17,00 a 18,00 horas para el pase infantil, y de 18,00 a 20,00 horas para el pase terrorífico. La entrada costará 1,50 euros, y lo recaudado en ambos centros se destinará al AMPA.

En el ámbito deportivo, el jueves 30 se ha organizado una masterclass de Combat a las 19,00 horas. Los asistentes deberán llevar un dulce saludable inspirado en la temática de Halloween, y se premiará al mejor disfraz.