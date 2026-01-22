Punta Umbría (Huelva) ofrece a los afectados por el accidente de Adamuz un dispositivo especial de atención psicosocial

Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) el pasado martes en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha puesto a disposición de las personas afectadas por el trágico accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) un dispositivo especial de atención, a través del Área de Servicios Sociales municipales, con el objetivo de ofrecer apoyo psicológico y social tanto a los familiares de las personas fallecidas, como a los supervivientes y a sus entornos más cercanos.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que ya ha trasladado personalmente este ofrecimiento a los familiares "porque estamos dando máxima prioridad a la atención de las personas de la localidad afectadas por esta tragedia, movilizando todos los recursos humanos necesarios que tenemos para acompañarlas y apoyarlas en estos momentos tan difíciles", ha indicado en una nota.

En este sentido, el Ayuntamiento ha activado un equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales y psicopedagogas, que prestará atención especializada para ayudar a afrontar el impacto emocional derivado del accidente y minimizar las posibles secuelas psicológicas.

Las personas interesadas en recibir este apoyo profesional pueden acudir presencialmente a la sede de los Servicios Sociales, ubicada en el edificio Galeón, llamar a los teléfonos 959 495 140 o 608 729 999, o bien enviar un correo electrónico a la dirección serviciossociales@puntaumbria.es

Desde el Área de Servicios Sociales municipales recuerdan que, en situaciones tan traumáticas como la vivida en Adamuz, los familiares de las víctimas también se convierten en personas "especialmente vulnerables", por lo que "resulta fundamental arroparlos, escucharlos y ofrecerles una atención profesional adecuada".

Además del dispositivo municipal, la Asociación Resurrección y el Centro Polivalente Paloma Ramírez también se han puesto a disposición de las personas y familias afectadas, ofreciendo atención psicológica gratuita, con el objetivo de "acompañar, sostener y atender el impacto emocional provocado por esta dolorosa situación".