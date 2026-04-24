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HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Quirónsalud Huelva refuerza su programa de educación maternal con un curso sobre alimentación complementaria del lactante. La sesión abordará el método Baby Led Weaning (BLW) y se celebrará el próximo 25 de mayo en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Huelva.

Según ha indicado el hospital en una nota de prensa, el embarazo, parto y postparto son momentos de la vida de la mujer marcados, en algunos casos, por "el desconocimiento y las dudas". Es por ello, que el equipo de matronas del Hospital Quirónsalud Huelva ofrece un programa de educación maternal con el objetivo ofrecer a los futuros padres conocimiento sobre el desarrollo del embarazo, cambios físicos y emocionales que sufre la mujer, el momento del parto y la etapa posterior: el postparto, incluida la lactancia materna.

Una vez superados estos momentos iniciales, llega el momento de introducir en la dieta del lactante alimentos nuevos, líquidos o sólidos, dándose este proceso a partir de los seis meses. "Y vuelven a aparecer las dudas", según ha señalado Irene Ballestero, matrona del Hospital Quirónsalud Huelva.

"Por ello, hemos decidido ampliar las formaciones ofreciendo un curso exclusivo sobre esta nueva etapa: la alimentación complementaria, el método BLW", ha comentado.

El curso tiene el objetivo principal de conocer tanto el método BLW como el método BLISS, aprender a ofrecer alimentos de manera segura y saber actuar frente a un atragantamiento.

"El método BLW ofrece muchas ventajas a nuestros pequeños, pero existe mucha desinformación al respecto. Formarse en BLW marca una diferencia real en la seguridad, la confianza y el desarrollo del bebé", ha indicado Irene Ballestero, matrona que impartirá la sesión. "La formación da tranquilidad y confianza a los padres permitiéndoles disfrutar de este proceso mucho más, sin presiones ni estrés, sino aprovechando la hora de la comida para crear momentos en familia y de disfrute para todos", ha recalcado la matrona.

Este curso sobre alimentación complementaria del lactante se celebrará el 25 de mayo en horario de 17,30 a 19,30 horas, en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Huelva.