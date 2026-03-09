Reabierta al completo la línea de tren Huelva-Zafra, que estaba cerrada desde el pasado 8 de febrero por los temporales

Archivo - Línea Huelva-Zafra. - IU - Archivo

HUELVA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha reabierto al completo desde las 15,35 horas de este lunes la línea Zafra-Huelva, que llevaba cerrada desde el pasado 8 de febrero en el tramo Jabugo-Valdelamusa-Calañas por el mal estado de la vía debido a los sucesivos temporales que provocaron múltiples desprendimientos en zonas de trinchera.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta apertura se realiza de manera provisional por medio de limitaciones de velocidad entre Jabugo y Valdelamusa y Valdelamusa y Calañas.

Así, los tramos de dichas limitaciones se encuentran situados entre los Puntos kilómetros 125/030 al 125/146 del trayecto Valdelamusa-Calañas, y entre los puntos kilométricos 106/660 al 109/890 del trayecto Jabugo-Valdelamusa. Ello permite la recuperación del tráfico ferroviario en función de la programación que establezcan los operadores de pasajeros y mercancías.