Realizan más de 200 inspecciones en fiestas y ferias de Huelva para luchar contra el empleo irregular

Labores de inspección de la Policía Nacional de Huelva.
Labores de inspección de la Policía Nacional de Huelva. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 24 octubre 2025 11:46

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en Huelva, ha realizado más de 200 inspecciones para la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cualquier otra modalidad asociada a la contratación de irregulares en Colombinas, la Magna Mariana, las fiestas patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo.

Según ha indicado en una nota de prensa, la Policía e Inspección de Trabajo han creado grupos operativos mixtos compuestos por integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y subinspectores laborales de la Seguridad Social, así como miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y se han llevado a cabo varias acciones dirigidas a intensificar los controles en centros de trabajo tanto en la época estival como en momentos concretos tales como Ferias y otros actos de ocio lúdico festivos.

Al respecto, ambos han intensificado este verano las vigilancias y los controles, especialmente en el sector de la hostelería, con el objetivo, por parte de la Policía Nacional, de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la seguridad ciudadana y velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales" y, por parte de la Inspección de Trabajo, de "vigilar el cumplimiento de las normas del orden social, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en esas materias.

Por ello, se han llevado a cabo "numerosas" actuaciones que se han derivado en investigaciones o expedientes, dadas las condiciones examinadas. No obstante, se ha señalado que ha tenido "especial interés" los controles efectuados previos a la celebración de las Fiestas Colombinas, la Magna Mariana, las fiestas patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo, donde se realizaron más 200 inspecciones, de las cuales se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores en las irregularidades e infracciones detectadas.

Sin embargo, estas actuaciones conjuntas se proyectan a todos sectores laborales y que los controles y chequeos van a ser continuos, cobrando "especial interés" aquellas campañas que se celebren en las épocas que por sus singulares circunstancias demanden este tipo de acciones.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado