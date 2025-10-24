Realizan más de 200 inspecciones en fiestas y ferias de Huelva para luchar contra el empleo irregular

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en Huelva, ha realizado más de 200 inspecciones para la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y cualquier otra modalidad asociada a la contratación de irregulares en Colombinas, la Magna Mariana, las fiestas patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo.

Según ha indicado en una nota de prensa, la Policía e Inspección de Trabajo han creado grupos operativos mixtos compuestos por integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y subinspectores laborales de la Seguridad Social, así como miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y se han llevado a cabo varias acciones dirigidas a intensificar los controles en centros de trabajo tanto en la época estival como en momentos concretos tales como Ferias y otros actos de ocio lúdico festivos.

Al respecto, ambos han intensificado este verano las vigilancias y los controles, especialmente en el sector de la hostelería, con el objetivo, por parte de la Policía Nacional, de "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, garantizar la seguridad ciudadana y velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales" y, por parte de la Inspección de Trabajo, de "vigilar el cumplimiento de las normas del orden social, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en esas materias.

Por ello, se han llevado a cabo "numerosas" actuaciones que se han derivado en investigaciones o expedientes, dadas las condiciones examinadas. No obstante, se ha señalado que ha tenido "especial interés" los controles efectuados previos a la celebración de las Fiestas Colombinas, la Magna Mariana, las fiestas patronales de la Virgen de la Cinta y la Feria del Caballo, donde se realizaron más 200 inspecciones, de las cuales se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores en las irregularidades e infracciones detectadas.

Sin embargo, estas actuaciones conjuntas se proyectan a todos sectores laborales y que los controles y chequeos van a ser continuos, cobrando "especial interés" aquellas campañas que se celebren en las épocas que por sus singulares circunstancias demanden este tipo de acciones.