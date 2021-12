Reclaman en Huelva la tercera dosis para las personas con discapacidad intelectual al ser grupo de riesgo

HUELVA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una decena de usuarios de la unidad de día Jacaranda en La Palma del Condado (Huelva), --formada por personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades--, aún no han recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19. Se trata de una situación, como ha explicado la presidenta de Asprocon, Regla del Pino, que contrasta con la diligencia con la que se inició el proceso de vacunación, hace ahora un año, y en el que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo de riesgo.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha señalado que estas personas, muchas de ellas con patologías asociadas, recibieron la segunda dosis en el mes de marzo, "hace ya diez meses", por lo que no entienden que ahora para la dosis de refuerzo "no se les tenga en cuenta" y se sienten "olvidados". En este punto, ha explicado que solo las personas con Síndrome de Down mayores de 40 años han sido incluidos ahora para la tercera dosis, pero el resto de personas con discapacidad intelectual sigue sin tener un plazo concreto.

Desde Aprocon ya han contactado con el centro de salud y el alcalde de La Palma del Condado, Manuel García Félix, para intentar buscar una solución, pero por ahora lo único que saben es que "aún no" sería el turno para este colectivo. Por tanto, ha pedido que se dé prioridad a estas personas, como se hizo en su momento, sin tener en cuenta la edad sino que se prioricen sus necesidades especiales.

Como ha señalado Del Pino, hay que tener en cuenta que en su momento fueron vacunados "como parte del grupo 7", integrado por personas con alto riesgo de contagio. Por ello, ha lamentado que ahora "se olviden" de las personas con discapacidad intelectual, muchos de los cuales son grandes dependientes.

Así las cosas, espera obtener una respuesta pronto de las autoridades sanitarias y que se vacune a la mayor brevedad posible a estas personas que son de alto riesgo de contagio frente al coronavirus.