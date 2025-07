El rector de la UHU (Huelva) defiende una universidad que "genera y globaliza el conocimiento hacia la excelencia"

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor José Rodríguez ha tomado posesión de manera oficial este jueves como rector de la Universidad de Huelva (UHU) en el que ha defendido un modelo que "genera, transmita, globaliza y transversaliza el conocimiento, siempre en la persecución de la excelencia", toda vez que sea "motor de una sociedad más justa".

Así lo ha puesto de manifiesto en un acto en el Palacio de San Telmo y presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que ha asegurado que defiende un modelo de "una universidad que genera, transmite, globaliza y transversaliza el conocimiento, siempre en la persecución de la excelencia".

No obstante, previamente, ha querido confesar que se siente "como si estuviera recibiendo un regalo", y que asume el cargo "con gran responsabilidad para con el conjunto de la comunidad universitaria onubense, que me ha brindado un estimulante respaldo; y con la sociedad onubense a la que la universidad se debe primeramente, de la que es bandera, faro y motor de desarrollo territorial".

"Pero también con la andaluza, la nacional y hasta la internacional, en un ejercicio de osadía y ambición que responde a la vocación de la Universidad desde su propia génesis", ha añadido.

Así, el recto ha señalado que la Universidad "debe generar conocimiento desde la autonomía creadora y crítica de sus docentes e investigadores, afanados en desplazar las fronteras de lo que conocemos en todos los sentidos posibles", para "contribuir a una sociedad más feliz y más próspera".

Por otro lado, Rodríguez ha indicado que la Universidad "debe transmitir el conocimiento directamente al tejido socio-productivo, transformándolo en innovación y desarrollo; e indirectamente por medio de la transformación de su principal materia prima -que no sus clientes--, sus estudiantes, en profesionales capaces y bien formados, preparados para afrontar los desafíos de una realidad en continua mutación, y en ciudadanos críticos y pensadores, dispuestos a comprometerse con el afrontamiento de los retos de la sociedad y, en sentido amplio, la humanidad en un futuro no exento de amenazas".

Asimismo, ha asegurado que la Universidad "debe globalizar el conocimiento, diluyendo las fronteras a través de la movilidad de los académicos, estableciendo puentes y canalizando la transmisión de ideas y potenciando la capacidad para enfrentar retos planetarios desde la necesaria perspectiva global".

"Especialmente en el ámbito de nuestra vieja Europa, el surgimiento de Alianzas de Universidades persigue la mutualización de los desafíos por medio del desarrollo de instrumentos educativos y de generación de conocimiento a escala continental, de redes académicas coherentes que potencien la movilidad de los profesionales que las forman y que en ellas se forman. Un esfuerzo global europeo también dirigido a una sociedad más feliz, más próspera y más justa", ha incidido.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que la Universidad "debe transversalizar el conocimiento, haciéndolo accesible a toda la sociedad", y, por tanto, "garantizando la igualdad de oportunidades sobre la base del mérito y del esfuerzo, y erigiéndose en el principal ascensor social y el mejor instrumento para el progreso personal hacia una vida mejor y más próspera".

"Personalmente, quiero sentirme como un ejemplo del éxito del sistema como motor para una sociedad más justa. Una universidad que genera, transmite, globaliza y transversaliza el conocimiento, siempre en la persecución de la excelencia".

Por todo ello, ha garantizado que es el modelo de Universidad "en el que creo" y "con el que me comprometo al frente de la Universidad de Huelva, y con la sociedad a la que nos debemos". "Y, no me cabe ninguna duda, el mismo que comparten mis colegas al frente del resto de universidades andaluzas. El modelo que compartimos y defendemos como sistema. Nada más y nada menos", ha añadido.

"Estoy también absolutamente convencido de que en el sostenimiento de dicho modelo nos podemos encontrar todos los servidores públicos. Podemos discrepar en cómo hacer aterrizar esos objetivos generales y trasladarlos a la política del día a día. Podemos debatir, sin duda. No obstante, compartiendo los mismos principios sobre la bondad del modelo, tenemos la obligación de tender puentes y buscar espacios de entendimiento. Una sociedad más feliz, más próspera y más justa depende de ello", ha concluido.

DIEZ TITULACIONES NUEVAS

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su discurso, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con las universidades públicas, así como el "apoyo decidido" a estas que "ha quedado demostrado al abordar sus desafíos y darles respuesta desde el diálogo y el consenso con los rectores y con toda la comunidad universitaria".

"Tras años de reivindicación, nuestras universidades cuentan con un nuevo modelo de financiación que les da plena certidumbre económica y les permite seguir creciendo y ser más eficientes", ha añadido. Es aquí donde ha señalado que gracias a este modelo la Universidad de Huelva percibió en 2014 "una financiación récord", unos 86 millones de euros y acumula un 21% de incremento desde 2018, 15 millones más en solo seis años, "un crecimiento muy notable, a lo que se le han ido añadiendo otros 4,5 millones en mejoras e incentivos".

"El compromiso de este Gobierno con este nuevo modelo es que el presupuesto sea superior cada año. A pesar de que Andalucía se ve lastrada por un modelo de financiación autonómico injusto con nuestra población, lo que se traduce en 1.500 millones de euros menos al año", ha abundado.

Por otro lado, el presidente andaluz ha subrayado que el curso, y tras quince años sin titulaciones nuevas, se empezarán a impartir 42 del total de 188 aprobadas y todo ello gracias al nuevo Mapa de Titulaciones, con el que afrontar una muy necesaria renovación que adapte la formación a las demandas de nuestro tiempo.

En el caso de la Universidad de Huelva, ha asegurado que verá incrementada su oferta, de aquí a 2028, con diez titulaciones nuevas, seis grados, dos másteres y dos doctorados y ha matizado que la primera de ellas, el grado de Física, se estrenará este próximo curso, impartiéndose en colaboración con la Universidad de Almería.

A este respecto, ha resaltado que la Universidad de Huelva protagonizó el curso pasado "otro gran hito" al iniciar el Grado de Medicina, completando así el mapa de Medicina en todas las provincias y ha agregado que en el nuevo curso se ofertarán 1.500 plazas de nuevo ingreso en toda la comunidad andaluza, entre públicas y privadas, por lo que se superarán en más de 500 plazas de Medicina las que se ofertaban en el curso 2018-2019, lo que ha considerado un salto cuantitativo y cualitativo.