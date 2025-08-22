Recuperan en Huelva dos tractores robados en Portugal en 2024 y valorados en más de 120.000 euros

HUELVA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en coordinación con la Guardia Nacional Republicana Portuguesa (GNR), ha recuperado en Huelva dos tractores de alta gama sustraídos en Portugal, valorados en más de 120.000 euros, y cuyo robo fue encubierto con un elaborado sistema de falsificación de matrículas para ocultar la procedencia ilícita de los vehículos. Por esto, ha sido detenido un hombre residente en Lepe como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en las cosas y falsedad documental.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la denominada 'Operación Chanza' comenzó en febrero de este año cuando agentes del Equipo ROCA 2 de Valverde del Camino, en colaboración del Equipo ROCA 5 de Ayamonte, tuvieron conocimiento de la sustracción de dos tractores agrícolas de alta gama y sin matricular en la localidad de Beja (Portugal) en el mes de septiembre de 2024 y que podrían estar siendo utilizados en dos explotaciones agrícolas de las localidades de Aljaraque y Gibraleón.

Localizadas dichas fincas y encontrados los tractores, se comprobó que presentaban una "sofisticada" manipulación para eliminar sus elementos identificativos originales y estaban dotados de matrículas "dobladas", copiadas de un tercer tractor propiedad legal del detenido y de idénticas características, para dificultar su identificación por las fuerzas de seguridad.

Por ello se solicitó la colaboración de agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Huelva que, mediante el análisis electrónico de las centralitas, identificaron los números de bastidor originales, confirmando su vinculación con las denuncias del robo en Portugal y su señalamiento internacional.

Los tractores recuperados ha sido devueltos a la empresa perjudicada portuguesa propietaria del concesionario de los vehículos. La Guardia Civil ha destacado que la colaboración con la GNR de Portugal ha sido "fundamental" para el esclarecimiento de los hechos, por el traspaso de la información y los contactos establecidos entre los agentes de ambos cuerpos, así como con la empresa propietaria.

Las diligencias policiales instruidas fueron entregadas en el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de instancia de Guardia de Ayamonte (Huelva).