Refuerzan el operativo contra el incendio en Aroche (Huelva) con 18 medios aéreos y 150 efectivos terrestres

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha reforzado los medios desplegados para combatir el incendio declarado alrededor de las 14,10 horas de este miércoles en el paraje La Contienda, en el municipio de Aroche (Huelva). Sobre el terreno están actuando 18 medios aéreos y 150 efectivos terrestres, a las que se han sumado tambi con el objetivo de estabilizar el fuego.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, los esfuerzos se concentran actualmente en el flanco derecho del incendio, con el objetivo de evitar que las llamas afecten a una zona de alta densidad de vegetación. En la zona soplan vientos del sureste con una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por hora, y rachas que alcanzan los 30-35 kilómetros por hora.

Hasta la zona se han desplazado por aire cuatro helicópteros semipesados, uno ligero, uno de mando y dos pesados, así como seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un avión de coordinación y un anfibio pesado (FOCA 22).

Por tierra, se han desplegado un total de 150 efectivos terrestres junto a seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, cuatro Bricas, un Grupo Regional de Mando, diez grupos de bomberos forestales, un Técnico de Extinción, seis Técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios, una Unidad Médica de Incendios Forestales, un PMA y, además, se han incorporado bomberos de Moura (Portugal).

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado a través de su perfil oficial en la red social 'X' su agradecimiento a los efectivos que están trabajando en las labores de extinción. Asimismo, ha señalado que su Consejería se mantiene "en seguimiento y coordinación constante de la evolución de este importante incendio".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Aroche han señalado a esta agencia que actualmente están centrando sus esfuerzos en evitar que "el fuego cruce la carretera que conecta Aroche con Encinasola", así como en seguir de cerca la evolución del incendio. Asimismo, han reconocido que "las tareas de extinción están siendo muy complicadas", debido a las condiciones adversas provocadas por el viento cambiante y las altas temperaturas.

En este sentido, han explicado que la zona afectada por las llamas es un área "muy frondosa, con abundante fauna salvaje y presencia de granjas". Además, el Consistorio ha habilitado "un pequeño campamento para asistir a los efectivos, proporcionándoles agua y comida".

Ante este incendio, el Ayuntamiento de Aroche ha suspendido la Noche de Farolillos, actividad que tenían prevista, precisamente para la jornada de este miércoles.