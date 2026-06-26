Rescatan a un caballo caído a una fosa séptica en Moguer (Huelva)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva durante el rescate de un caballo que cayó a una fosa séptica en Moguer. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han rescatado "sano y salvo" a un caballo que cayó a una fosa séptica en una finca de Moguer.

Según ha indicado la entidad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, efectivos del parque de Bomberos de San Juan del Puerto han intervenido en el rescate de un caballo que había caído a una fosa séptica en una finca del término municipal de Moguer.

Gracias a la "rápida actuación" de la dotación y a la colaboración de los propietarios del animal, el operativo concluyó con "éxito" y el caballo pudo ser rescatado "sano y salvo".

Desde la entidad, han señalado que ha sido una intervención "compleja" que "vuelve a poner de manifiesto la preparación, la coordinación y el compromiso de los bomberos del Consorcio de Huelva en todo tipo de emergencias".