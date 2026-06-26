Rescatan a dos personas en una moto de agua que se estaba hundiendo en Isla Canela (Huelva)

Archivo - La embarcación LS Aguazul, entregada por Salvamento Marítimo a la base de Salvamento de Cruz Roja en Isla Cristina (Huelva). - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

AYAMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

Controladores de Centro de Coordinación de Salvamento Huelva coordinaron este jueves el rescate de dos personas que se transportaban en una moto de agua y que se estaba hundiendo en Isla Canela debido a una vía de agua. Así, lograron encontrar a los ocupantes a los que lograron transportar hasta el Puerto Deportivo Marina Isla Canela.

Según han indicado desde Salvamento Marítimo a Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 18,25 horas del jueves cuando se recibió la llamada de los ocupantes de la moto acuática, dos jóvenes de unos 25 años, que se encontraban en el agua con sus chalecos salvavidas a la espera de ser rescatados al encontrarse la embarcación deportiva semisumergida.

Así, hasta la zona se desplazó la Lima Sierra Aguazul de Cruz Roja, con base en Isla Cristina --que colabora con Salvamento Marítimo-- y que sobre las 19,15 remolcó la moto de agua hasta el puerto y llevó a sus ocupantes, que no requirieron atención médica.

Señala Salvamento Marítimo que el hecho de que llevaran los chalecos salvavidas y que aún hubiera luz "fue clave para que LS Aguazul los localizara al momento, los subiera a bordo y reflotara la moto".