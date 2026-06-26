Restablecida la circulación entre Niebla y San Juan del Puerto (Huelva) tras un incendio junto a la vía ferroviaria

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HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Niebla y San Juan del Puerto (Huelva) ha quedado restablecida después de permanecer interrumpida durante la tarde de este viernes debido a un incendio próximo a la infraestructura ferroviaria. La incidencia se ha producido apenas unas horas después de que la línea Huelva-Sevilla recuperara la normalidad al mediodía tras una avería que la mantuvo cortada desde primera hora de la mañana.

Según ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', consultado por Europa Press, la circulación se ha reanudado sobre las 21,00 horas, una vez extinguido el incendio, declarado a las 15,30 horas y "provocado por causas ajenas a la explotación ferroviaria".

La incidencia ha afectado a un tren de Larga Distancia, para el que se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera, así como a tres trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, de los que dos han sido suprimidos y el restante ha registrado un retraso medio de 14 minutos.

Por su parte, fuentes del Plan Infoca han indicado a Europa Press que se trataba de un incendio de carácter agrícola y de pastos declarado en el término municipal de Niebla, "dentro de la zona de influencia de Adif, pero alejado de las vías". No obstante, fue necesario suspender la circulación ferroviaria para facilitar la intervención de los efectivos de extinción. Hasta el lugar se desplazaron siete bomberos forestales y un camión autobomba.

Se da la circunstancia que la línea Huelva-Sevilla ya había sido interrumpida desde primera hora de este viernes por una incidencia provocada por la falta de tensión en la catenaria entre Huelva y la localidad sevillana de Benacazón. Renfe estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Huelva y Sevilla.

No obstante, poco antes de las 14,30 horas de este viernes la incidencia de por la mañana quedaba resuelta y se recuperaba gradualmente la normalidad en la circulación de los trenes que unen Huelva con Sevilla.