Restablecida la conexión ferroviaria entre Gibraleón y Calañas (Huelva) tras la retirada de un árbol caído sobre la vía

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Renfe ha confirmado que la circulación entre Gibraleón y Calañas ha quedado restablecida tras la retirada de un árbol que había caído sobre la vía a causa del temporal que este miércoles ha azotado a la comunidad andaluza.

Según ha informado la empresa en un comunicado, el tráfico ferroviario entre ambos puntos se ha reanudado a las 20,49 horas, después de permanecer suspendido desde las 15,54 horas debido al incidente.

Como consecuencia de la interrupción, el tren de Media Distancia Huelva (15,15 horas) - Jabugo (16,52 horas) se ha visto afectado y ha tenido que retroceder hasta Gibraleón, donde los pasajeros han sido trasladados por carretera hasta su destino.