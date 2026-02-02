Restablecido el tráfico ferroviario entre Calañas y Valdelamusa (Huelva) tras incidencia por riesgo de desprendimiento

Archivo - Línea Huelva-Zafra. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de la Huelva-Zafra entre Valdelamusa y Calañas está restablecida desde la noche del pasado domingo después de que se viera interrumpida por riesgo de desprendimiento, según han indicado desde Adif a Europa Press.

De este modo, Adif suspendía este domingo, sobre las 19,00 horas, la circulación de trenes en el trayecto entre las localidades onubenses de Valdelamusa y Calañas por la presencia de riesgo de desprendimiento en el PK 124/760.

Esta suspensión provocó que el tren de Media Distancia 13089 de Huelva-Jabugo se viera afectado, por lo que la entidad ferroviaria estableció un plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros afectados por dicha interrupción. También se vio afectado un tren de mercancías.

No obstante, Adif ha confirmado que sobre las 22,40 horas de este domingo, se restableció el tráfico con la limitación temporal de velocidad, "anteriormente establecida", de 10 kilómetros por hora.