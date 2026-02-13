Restringido el tránsito por el Camino de Moguer el día 28 por la peregrinación extraordinaria de Huelva

Archivo - Fachada del Santuario de El Rocío. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Natural de Doñana (Huelva) ha anunciado la restricción temporal de los tránsitos, ya sean de tracción mecánica o animal, por la Vereda de la Rocina --Camino de Moguer-- durante el día 28 de febrero por la peregrinación extraordinaria hacia El Rocío, en Almonte, de la Hermandad de Huelva.

Así lo ha recogido el Boletín Oficial de la Provincia este viernes, consultado por Europa Press, que señala que el día 28 de febrero de 2026 se celebra la Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad del Rocío de Huelva, con la tradicional convivencia que dicha hermandad organiza en el Paraje de Gato.

Asimismo, la mencionada peregrinación está vinculada a la misa que el 1 de marzo se ofrece en el Santuario de la Virgen del Rocío, tal como figura en el Calendario Oficial de Peregrinaciones Extraordinarias aprobado por la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte para el 2025/2026.

Al respecto, "por la experiencia de años anteriores", el tránsito por la Vereda de la Rocina --Camino de Moguer-- en el interior del la Zona de protección del Arroyo del mismo nombre, en el interior del Parque Nacional de Doñana, "aumenta considerablemente".

Por ello, "tras el buen resultado de las peregrinaciones de esta y otras hermandades", en las que se ha restringido el tránsito y han sido celebradas de este modo, peatonal y con "una gran reducción en el número de vehículos, en previsión de problemas", tanto de seguridad de los peregrinos como de conservación de este Espacio Natural, se hace "aconsejable" una restricción parcial de los tránsitos por la vía pecuaria y sus accesos secundarios.

Por ello, el 28 de febrero, se restringirá de manera temporal el tránsito de vehículos, ya sean de tracción mecánica o animal, por el Camino de Moguer --Vereda de la Rocina-- en el interior de la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina, en el Parque Nacional de Doñana.

Además, el tránsito de vehículos de tracción mecánica o animal solo se permitirá, ya sea desde Las Tinajas o desde la Cancela de Gato, con la debida acreditación; permitiéndose el acceso desde las Tinajas, para todo tipo de vehículos autorizados, hasta las 11,00 horas.

No obstante, se excluyen de dicha restricción los tránsitos, siempre que estén debidamente autorizados y/o identificados y no interfieran en la peregrinación mencionada, para vehículos autorizados durante ese día. Se incluyen los vehículos de tracción animal debidamente identificados por las hermandades autorizadas al tránsito, con sus condicionados particulares.

También será accesible el tránsito para acceder a fincas colindantes por parte de sus titulares, trabajadores y empresas suministradoras de las mismas; el personal adscrito a la Administración Pública en labores de gestión y vigilancia, así como el personal autorizado que realice labores de gestión o investigación en la zona; usuarios de aprovechamientos tradicionales autorizados; y empresas que desarrollan los sistemas de Uso Público/atención al visitante.